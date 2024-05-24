Як виглядають рідкісні картини з колекції Медведчука і яка доля їх чекає (фото)

112 вилучених картин у екс-нардепа Віктора Медведчука будуть знаходитися в музейних фондах.

Про цю новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну поліцію України.

Як виглядають рідкісні картини з колекції Віктора Медведчука

Зазначимо, що співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вилучили у колишнього скандального нардепа 264 твори мистецтва різних авторів. Згодом за рішенням суду їх було передано на реалізацію до агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Експерти-мистецтвознавці Національного художнього музею України проведи дослідження та визнали 112 картин такими, які мають культурну цінність.

Більшість з них відноситься до Закарпатської художньої школи, а автори творів - відомі українські митці XX століття. Серед них - Адальберт Ерделі, Іван Труш, Микола Глущенко. Вилучені у Медведчука картини передадуть до музею (фото: Національна поліція)

Слід зазначити, що експерти оцінюють вартість пейзажів від Бокшая в $20-25 тисяч, а роботи Ерделі - у $50 тисяч.

Водночас ті картини, які не мають культурної та історичної цінності, реалізують на аукціоні. Кошти з їхнього продажу поповнять бюджет України.

Для довідки

У квітні 2022 року правоохоронці відвідали будинок у Пущі-Водиці, а також квартири та дачі родини Медведчуків, лише кілька днів до офіційного оголошення про затримання Віктора Медведчука. Серед майна, що було під судовий арешт, згадувалися "понад 300 картин", які були частиною колекції Медведчука.

Колекція картин Медведчука не була загальнодоступною. Він не виставляв їх на вернісажах, як це робили інші впливові особистості, і не пишався своїм хобі в інтерв'ю.

Проте згадка про його колекцію може бути знайдена в останній декларації, яку Медведчук заповнив у 2020 році як народний депутат від ОПЗЖ.

Також відомо, що частину колекції Віктор Медведчук зберігав на своїй дачі "Ведмежа діброва", що в Жденієві на Закарпатті.