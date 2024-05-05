ЕС наложит санкции на медиаресурс Медведчука за вмешательство в евровыборы

Европейский союз наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, связываемую с Виктором Медведчуком. Voice of Europe уличили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент.

Об этом чешскому телевидению заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy .

По словам Юровой, ограничения в отношении Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.

Также в санкционный список могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. С таким предложением выступает Чехия.

Как отметила Юрова, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете.