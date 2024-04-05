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В Украине выставили на реализацию коллекционные часы и Maybach Медведчука

Украина, Пятница 05 апреля 2024 17:52
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В Украине выставили на реализацию коллекционные часы и Maybach Медведчука Архивное фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Имущество бывшего нардепа Виктора Медведчука выставили на реализацию в Украине. Речь идет о часах и дорогом автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по розыску и менеджменту активов.

На заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, было принято решение о реализации имущества Медведчука.

В АРМА отметили, что речь идет об автомобиле Maybach и коллекционных наручных часах в количестве 20 единиц.

Все желающие могут подать документы до 19 апреля, а уже 25 числа на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, будет определен победитель, который будет реализовывать имущество Медведчука на "Прозорро.Продажи".

Кто такой Медведчук

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", которые защищали "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.

Недавно сообщалось, что Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат в судах.

Также Кабинет министров Украины согласовал реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье бывшего народного депутата Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

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Виктор Медведчук АРМА
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