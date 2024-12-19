6 звезд, которые стали мамами после потери ребенка

Потеря ребенка на ранних сроках беременности - болезненный опыт, который оставляет глубокий след. Однако такие знаменитости, как Бейонсе, Пинк и другие доказали, что после темных времен всегда приходит свет. Они пережили потерю, не потеряли надежды и впоследствии стали счастливыми мамами.

Кто из звезд обрел счастье материнства после тяжелой утраты - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Мила Йовович

Звезда фильма "Обитель зла" Мила Йовович стала мамой в третий раз, пройдя через тяжелый опыт потери ребенка.

Мила Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Бейонсе

Перед тем как родить дочь Блю Айви, Бейонсе пережила выкидыш.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

"Многие пары проходят через это, и мы - среди них. Это важная часть моей истории и одна из причин, почему я не рассказывала о второй беременности. Дело в том, что никогда не знаешь, что может произойти. Это было очень тяжело", - поделилась исполнительница.

Мэрайя Керри

Во время беременности двойней певица Мэрайя Керри призналась, что ее первая попытка стать мамой завершилась потерей ребенка.

Мэрайя Керри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Пинк

У певицы двое детей, однако ее путь к материнству был непростым. Первые беременности завершались выкидышами. Чтобы пережить боль потери, артистка начала выражать свои чувства в песнях.

Пинк (фото: instagram.com/pink)

Николь Кидман

Оскароносная актриса пережила потерю ребенка во время брака с Томом Крузом. По словам Николь Кидман, боль от этой потери остается с ней до сих пор. Однако сейчас она счастливая мама. В браке с музыкантом Китом Урбаном пара воспитывает двух дочерей: одну Николь родила сама, а другую для них выносила суррогатная мать.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" поделилась, что пережила несколько выкидышей, но не теряла надежды. Благодаря своей настойчивости она стала мамой дочери Коко в 2004 году.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)