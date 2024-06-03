Как выглядят и чем занимаются жены футболистов сборной Украины

Анастасия Лунина

Жена украинского футболиста и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова является архитектором, дизайнером и блогером.

Пара стала мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находится с 2015 года.

У супругов подрастает 3-летний сын.

Анастасия Лунина с любимым (фото: instagram.com/a.nastasica)

Даша Бондарь (Савина)

Даша Савина является женой защитника клуба "Шахтер" Валерия Бондаря.

Она является моделью и телеведущей на канале "Футбол". Также Даша - мастер спорта по бальным танцам.

После 24 февраля она начала активно заниматься волонтерством, а именно помогать пострадавшим во время войны.

В частности Савина проводит благотворительные аукционы, на которых продает форму известных футболистов.

Даша Савина с мужем (фото: nstagram.com/savinadasha)

Анастасия Конопля (Гладун)

Жена защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Ефима Конопли Анастасия Конопля (Гладун) проявляет большую активность в соцсетях.

Эффектная блондинка своими гламурными публикациями собрала более 11 тысяч пользователей.

Отметим, Анастасия и Ефим поженились в марте 2022 года.

В условиях войны масштабных празднований и ярких нарядов не было. В декабре 2022 года у пары родилась дочь - Анна-Аврора.

Анастасия Конопля с мужем (фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_)

Карина Тимчик

Карина Тимчик является избранницей защитника "Динамо" Александра Тимчика. Блондинка часто выкладывает в Instagram публикации, связанные с ее мужем, путешествиями и вообще футбольной рутиной.

Карина Тимчик с семьей (фото: instagram.com/karinatymchyk)

Ангелина Забарная

Жена защитника "Борнмута" Ильи Забарного Ангелина является дочерью первой жены телеведущего Андрея Джеджулы Юлии Леус.

Девушка занимается психологией и развивает собственный блог в социальных сетях. На ее странице можно увидеть, что она активно изучает английский, испанский и французский языки, отдыхает в свободное время и следит за своей фигурой.

Ангелина Забарна с любимым (фото: instagram.com/angelinarr_)

Виктория Миколенко

Виктория - жена украинского защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко.

В мае 2017 года она окончила школу на временно оккупированном полуострове. На последнем звонке на выпускниках были ленты в цветах российского флага.

Если доверять ее Instagram-странице, она любит фотографироваться, проводить время с мужем и безгранично любит цветы: доказательство тому - целая подборка букетов в закрепленных историях.

Виктория и Виталий Миколенко (фото: instagram.com/assorova_vi)

Влада Зинченко

Журналистка и модель Влада Седан достаточно популярная личность в Украине.

Она долго работала ведущей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", однако настоящую славу Владе принес брак с известным украинским футболистом Александром Зинченко.

Седан достаточно популярная личность в Instagram. В соцсети на нее подписано более 600 тысяч человек.

Она нередко хвастается своей стройной фигурой, щедрыми подарками от мужа и брендовыми вещами.

Власти Зинченко с семьей (фото: instagram.com/v.lada_sedan​​​)

Дарья Сваток

У жены 29-летнего защитника сборной Украины и СК Днепро-Александра Сватка Дарьи в соцсетях также есть огромная армия поклонники ее красоты.

Сваток сделал любимое предложение в начале 2021 года. Дарья ответила: "Конечно, да", показав шикарное кольцо с бриллиантом.

Дарья Сваток с мужем (фото: instagram.com/svatok39)

Елизавета Судакова

Лиза Судакова - девушка, которая смогла растопить сердце полузащитника футбольного клуба "Шахтер" Георгия Судакова и буквально выросла вместе с ним.

Избранник спортсмена является коренной киевлянкой и любит активный вид отдыха.

Кстати, практически сразу после полномасштабного вторжения Лиза начала вести свою страницу в Instagram исключительно на украинском языке.

Елизавета и Геогрей Судаковы (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Анна Сидорчук

Жена украинского полузащитника бельгийского "Вестерло" украинского полузащитника Сергея Сидорчука Анна самая преданная его болельщица, которая всегда рядом.

Избранник спортсмена признался, что ходит на все домашние игры с участием любимого, а выездные поединки смотрит по телевизору.

Семья Сидорчуков (фото: instagram.com/njyta.si)

Маргарита Степаненко

С началом полномасштабного российского вторжения жена Тараса Степаненко вместе с тремя сыновьями переехала в Испанию, в Марбелью.

Маргарита ведет кулинарный блог в Instagram, где у нее более 36 тысяч подписчиков. Кроме того, она снимает короткие эстетические видео о жизни в Испании и детях.

В Киеве у нее также был опыт запуска собственного бренда одежды. В Испании у Маргариты появилось новое хобби-– создание разнообразных цветочных композиций.

Семья Степаненко (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Роксана Малиновская

Следующей в нашей подборке Роксана Малиновская, жена полузащитника итальянского клуба "Дженоа" Руслана Малиновского.

Она работает дизайнером в собственном ателье "MALI atelier", открывшемся в Бергамо, где ее муж раньше выступал за "Аталанту".

Малиновская разрабатывает как элегантные вечерние платья, так и яркие повседневные наряды. Кроме того, Роксана является президентом благотворительной организации Malinovskyi Charity, идею создания которой предложили итальянские друзья семьи Малиновских.

Семья Малиновских (фото: instagram.com/roksana_m7)

Инна Ярмоленко

Избранница атакующего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко Инна по образованию специалист по международным отношениям и сейчас занимается благотворительным фондом.

Со спортсменом она состоит в браке с 2011 года.

Семья Ярмоленко (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Романа Прокофьевич

Роман Прокопович - жена полузащитника испанского клуба "Жирона". Она, как и ее муж, родом из Винницкой области. Красавица училась в университете Кента в США.

Роман Прокопович с любимым (фото: instagram.com/manaromana8)

Кристина Яремчук

Жена центрального нападающего сборной Украины по футболу Романа Яремчука Кристина активно развивает блог о жизни футбольной семьи в Instagram.

Юмористический контент занимает особое место. Избранница спортсмена не боится выглядеть забавно перед аудиторией, имея восхитительное чувство юмора.

Семья Яремчуков (фото: instagram.com/ya_christinchik)

Юлия Довбык

Долгое время жена Артема Довбыка оставалась непубличной и имела закрытую страницу в Instagram. Однако, кажется, все изменилось после переезда в Жирону, ведь теперь Юлия активно ведет свой Instagram и иногда делится закулисьями семейной жизни.

Сейчас возлюбленная нападающего "Жироны" демонстрирует, что активно изучает испанский язык, а также проводит консультации для бизнеса и проектов, находящихся на стадии запуска.

Артем и Юлия Довбыки (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)