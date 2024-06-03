Як виглядають і чим займаються дружини футболістів збірної України

Анастасія Луніна

Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова є архітекторкою, дизайнеркою та блогеркою.

Пара стала чоловіком та дружиною у березні 2021 року, а у романтичних відносинах перебуваэ з 2015 року.

У подружжя підростає 3-річний син.

Анастасія Луніна з коханим (фото: instagram.com/a.nastasica)

Даша Бондар (Савіна)

Даша Савіна є дружиною захисника клубу "Шахтар" Валерія Бондаря.

Вона є моделлю і телеведучою на каналі "Футбол". Також Даша - майстер спорту із бальних танців.

Після 24 лютого вона почала активно займатися волонтерством, а саме допомагати постраждалим під час війни.

Зокрема Савіна проводить благодійні аукціони, на яких продає форму відомих футболістів.

Даша Савіна з чоловіком (фото: nstagram.com/savinadasha)

Анастасія Конопля (Гладун)

Дружина захисника "Шахтаря" та національної збірної України Юхима Коноплі Анастасія Конопля (Гладун) проявляє неабияку активність у соцмережах.

Ефектна білявка своїми гламурними публікаціями зібрала понад 11 тисяч користувачів.

Зазначимо, Анастасія та Юхим одружилися у березні 2022 року.

В умовах війни масштабних святкувань та яскравих вбрань не було. У грудні 2022 в пари народилася дочка - Анна-Аврора.

Анастасія Конопля з чоловіком (фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_)

Каріна Тимчик

Каріна Тимчик є обраницею захисника "Динамо" Олександра Тимчика. Блондинка часто викладає в Instagram публікації, пов'язані з її чоловіком, подорожами і взагалі футбольною рутиною.

Каріна Тимчик з родиною (фото: instagram.com/karinatymchyk)

Ангеліна Забарна

Дружина захисника "Борнмута" Іллі Забарного Ангеліна є донькою першої дружини телеведучого Андрія Джеджули Юлії Леус.

Дівчина займається психологією і розвиває власний блог у соціальних мережах. На її сторінці можна побачити, що вона активно вивчає англійську, іспанську та французьку мови, відпочиває у вільний час та слідкує за своєю фігурою.

Ангеліна Забарна з коханим (фото: instagram.com/angelinarr_)

Вікторія Миколенко

Вікторія - дружина українського захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка.

У травні 2017 року вона закінчила школу на тимчасово окупованому півострові. На останньому дзвонику на випускниках були стрічки в кольорах російського прапора.

Якщо довіряти її Instagram-сторінці, вона любить фотографуватися, проводити час з чоловіком та безмежно полюбляє квіти: доказ тому - ціла підбірка букетів у закріплених історіях.

Вікторія і Віталій Миколенки (фото: instagram.com/assorova_vi)

Влада Зінченко

Журналістка та модель Влада Седан досить популярна особистість в Україні.

Вона довго працювала ведучою на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", проте справжню славу Владі приніс шлюб із відомим українським футболістом Олександром Зінченком.

Седан досить популярна особа в Instagram. У соцмережі на неї підписано понад 600 тисяч людей.

Вона нерідко хвалиться своєю стрункою фігурою, щедрими подарунками від чоловіка та брендовими речами.

Влада Зінченко з родиною (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дарина Сваток

У дружини 29-річного захисника збірної України та СК Дніпро- Олександра Сватка Дарини у соцмережах також є величезна армія шанувальники її краси.

Сваток зробив коханій пропозицію на початку 2021 року. Дарина відповіла: "Звичайно, так", показавши шикарну обручку з діамантом.

Дарина Сваток з чоловіком (фото: instagram.com/svatok39)

Єлизавета Судакова

Ліза Судакова - дівчина, яка змогла розтопити серце півзахисника футбольного клубу "Шахтар" Георгія Судакова і буквально виросла разом з ним.

Обраниця спортсмена є корінною киянкою і любить активний вид відпочинку.

До речі, практично одразу після повномасштабного вторгнення Ліза почала вести свою сторінку в Instagram винятково українською мовою.

Єлизавета і Геогрій Судакови (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Анна Сидорчук

Дружина українського півзахисника бельгійського "Вестерло" Сергія Сидорчука Анна найвідданіша його вболівальниця, яка завжди поруч.

Обраниця спортсмена зізналася, що ходить на всі домашні ігри за участю коханого, а виїзні поєдинки дивиться по телевізору.

Родина Сидорчуків (фото: instagram.com/njyta.si)

Маргарита Степаненко

З початком повномасштабного російського вторгнення дружина Тараса Степаненка разом із трьома синами переїхала до Іспанії, до Марбельї.

Маргарита веде кулінарний блог в Instagram, де у неї понад 36 тисяч підписників. Крім того, вона знімає короткі естетичні відео про життя в Іспанії та дітей.

У Києві вона також мала досвід запуску власного бренду одягу. В Іспанії у Маргарити з'явилося нове хобі - створення різноманітних квіткових композицій.

Родина Степаненків (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Роксана Маліновська

Наступною в нашій добірці є Роксана Малиновська, дружина півзахисника італійського клубу "Дженоа" Руслана Малиновського.

Вона працює дизайнеркою у власному ательє "MALI atelier", яке відкрилося в Бергамо, де її чоловік раніше виступав за "Аталанту".

Малиновська розробляє як елегантні вечірні сукні, так і яскраві повсякденні вбрання. Крім того, Роксана є президентом благодійної організації "Malinovskyi Charity", ідею створення якої запропонували італійські друзі сім'ї Малиновських.

Родина Маліновських (фото: instagram.com/roksana_m7)

Інна Ярмоленко

Обраниця атакувального півзахисника збірної України та київського "Динамо" Андрія Ярмоленка Інна за освітою спеціаліст з міжнародних відносин і наразі займається благодійним фондом.

Зі спортсменом вона перебуває у шлюбі з 2011-го року.

Родина Ярмоленків (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Романа Прокопович

Романа Прокопович - дружина півзахисника іспанського клубу "Жирона". Вона, як і її чоловік, родом із Вінниччини. Красуня навчалася в університеті Кента у США.

Романа Прокопович з коханим (фото: instagram.com/manaromana8)

Христина Яремчук

Дружина центрального нападника збірної України з футболу Романа Яремчука Христина доволі активно розвиває блог про життя футбольної родини в Instagram.

Гумористичний контент займає окреме місце. Обраниця не боїться виглядати кумедно перед аудиторією, маючи чудове почуття гумору.

Родина Яремчуків (фото: instagram.com/ya_christinchik)

Юлія Довбик

Довгий час дружина Артема Довбика залишалася непублічною і мала закриту сторінку в Instagram. Однак, здається, все змінилося після переїзду до Жирони, адже тепер Юлія активно веде свій Instagram і іноді ділиться залаштунками сімейного життя.

Наразі кохана нападника "Жирони" демонструє, що активно вивчає іспанську мову, а також проводить консультації для бізнесу та проєктів, що перебувають на стадії запуску.

Артем і Юлія Довбики (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)