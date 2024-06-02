Продюсер "Голосу країни" впервые показал своего любимого (фото)

Продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк показал романтическое фото со своим возлюбленным и признался, как изменилась его жизнь после того, как он сделал камингаут.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Как изменилась жизнь продюсера после камингаута

По словам Владимира, после публичного камингаута, который он сделал год назад, у него изменился круг общения.

"Мое решение 100% дало возможность мне свободнее чувствовать себя. Я, безусловно, стал продуктивнее и свободнее в своих идеях. Мой круг общения с людьми, которые меня вдохновляют, увеличился. Я чувствовал, что для некоторых людей я стал магнитом", - поделился Завадюк.

"Я не увидел предубеждения от своих коллег, студентов, людей, с которыми я провожу время, - и это очень важно для меня. А тех, кто был настроен враждебно, смог сбалансировать в мыслях", - добавил он.

Владимир Завадюк с любимым (фото: instagram.com/zavaduk)

Продюсер также признался, что научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах, чтобы никому не вредить.

И самое главное - Владимира наконец-то приняла мама. Теперь они с ней разговаривают о его личном, как друзья.

"Чувствую, что это должно было произойти раньше", - написал продюсер.

Владимир Завадюк сделал вывод, что не жалеет о своем камингауте. Он отметил, что для многих стал примером того, что не нужно бояться.

Кроме того, он свободно обсуждает социально важные темы и привлекает внимание к правам ЛГБТ-сообщества.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)