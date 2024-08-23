Звезды в вышиванках: 10 самых стильных украинских знаменитостей

В субботу, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. В последние годы - после начала полномасштабного вторжения - этот праздник обрел новое значение: уже нет пышных гуляний с фейерверками и концертами, но люди стали больше ценить свою идентичность и самобытность. И именно вышиванка стала одним из способов проявить это как во время торжественных мероприятий, так и в повседневной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вышиванки выбирают украинские знаменитости, а также с чем их сочетают.

Катя Осадчая

Ведущая часто появляется в вышиванках как на праздничных мероприятиях, так и на светских. Она не боится экспериментировать со стилем, сочетая вышитую рубашку с джинсами, шортами и классическими брюками. Также в ее гардеробе есть платья-вышиванки - с ними можно создать романтические образы.

Семейные праздники Осадчая и Горбунов тоже проводят в вышиванках - они есть и у их маленьких сыновей.

Катя Осадчая с семьей (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала

У известной певицы и победительницы Евровидения-2016 огромная коллекция вышиванок - более 40 штук. Снимками в таких образах она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Джамала не боится экспериментов со стилем и сочетает вышитые сорочки со шляпами, джинсами, браслетами и другими оригинальными аксессуарами, миксуя разные стили.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Леся Никитюк

Телеведущая часто балует своих фолловеров фото в стильных луках, и День Независимости - не исключение.

Она выбирает как стильные наряды в современной стилистике - например, черное платье с вышитыми золотыми колосками и поясом с кисточками.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кристина и Григорий Решетники

Ведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина считают, что вышиванка - это генетический код нашей нации. Они часто публикуют фото в национальной одежде в честь как государственных праздников, так и семейных.

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Марина Боржемская

Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская может похвастаться идеальной фигурой и отменным вкусом. Она выбирает платья-вышиванки, которые подчеркивают ее естественную красоту и стройность.

Ее дочь Оливия уже тоже интересуется модой и трендами - для одной из фотосессий они выбрали одинаковые платья-вышиванки яркого цвета.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Лилия Ребрик

Телеведущая обожает перевоплощаться и менять образы как для сьемок, так и для фото. Поэтому она нередко выбирает вышиванки или платья с вышивкой.

Стильные вышитые сорочки знаменитость носит и в повседневной жизни, сочетая с шортами.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Руслана

Победительница Евровидения-2004 Руслана написала на своей странице в соцсети Instagram: "Вышиванка - наш уникальный стиль, подаренный Богом. В ней закодирована ДНК нашей нации, защитная энергетика и связь поколений. Спасибо ВСУ за возможность не терять эту связь".

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Маричка Падалко

Ведущая не часто балует подписчиков личными снимками. Однако несколько раз в год она выставляет фото в вышиванке. При чем такую одежду звезда выбирает не только для сьемок на телевидении, но и для домашних фотосессий с детьми.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Лилия Подкопаева

Титулованная украинская спортсменка уже давно живет в США, но не забывает о своих корнях. В ее гардеробе много вышиванок, которые она сочетает с юбками и брюками, а также платьев с вышивкой.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Тимур и Инна Мирошниченко

Ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга, юрист, блогер и многодетная мама Инна Мирошниченко, часто делятся снимками со сьемок и повседневной жизни. Для важных мероприятий и торжественных событий семья всегда выбирает вышиванки.

Инна мастерски комбинирует вышитые сорочки с джинсами и другими атрибутами повседневного стиля.

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)