Звезда "Холостяка" показала, как носить самые трендовые джинсы весны 2025
Джинсы с дырками, прорезями на коленах или неровными краями - один из трендов, который возвращается в моду в 2025 году. Этот стильный вариант джинсов сочетает в себе удобство классических моделей и агрессивные элементы, что делает их идеальными для создания неформальных, но одновременно модных образов.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как такие трендовые джинсы носит звезда 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" (2022) Александра Погорелова.
Как рваные джинсы стилизует звезда "Холостяка"
Погорелова выбрала модные в этом сезоне серые джинсы с эффектом "варенки", рваными элементами в области бедер и неровными краями снизу.
Саша Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Их она дополнила серым укороченным лонгсливом на пуговицах, а также удобными кроссовками.
Девушка показала стильный образ на весну 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Сверху она накинула кожаную куртку в стиле оверсайз с эффектом состаренной кожи. Завершала образ небольшая сумочка светло-серого оттенка.
Звезда "Холостяка" показала стильный лук на весну (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Почему серые рваные джинсы стали трендом
Универсальность цвета
Серый - это нейтральный цвет, который легко комбинируется с любым верхом, простой белый топ, цветной свитер или даже стильный пиджак. Такой оттенок придает образу современности и элегантности по сравнению с традиционными синими джинсами.
Рваные детали
Рваные джинсы придают характер и смелость. Рваные элементы, особенно на коленях или на швах, создают образ, подходящий для молодежной аудитории и любителей уличного стиля. Это добавляет нотки бунтарства, что зачастую становится основной чертой современной моды.
Легкость и комфорт
Серые рваные джинсы удобны и практичны, а их стиль делает их подходящими для любых случаев: от прогулок по городу до вечеринок или встреч с друзьями. Они позволяют совмещать комфорт и трендовый вид.
Саша Погорелова показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Как носить серые рваные джинсы весной 2025
Повседневный образ
Сочетайте серые рваные джинсы с простой белой футболкой или свитшотом. Добавьте стильные кеды или сапоги на низком ходу и получите безупречный лук для прогулок или встреч с друзьями.
Для вечернего выхода
Если вы хотите создать более изысканный образ, комбинируйте серые рваные джинсы с элегантным блейзером и изящными туфлями или ботильонами. Разместите стильные аксессуары, чтобы подчеркнуть свой вкус.
С верхней одеждой
Весна - это идеальное время для джинсов, поэтому стоит добавить в образ стильную куртку или пальто. Легкий тренч или косуха прекрасно дополнят разорванные джинсы, создавая яркий контраст между элементами одежды.
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