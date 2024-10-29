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Как выглядит и чем занимается Бьянка тен Хаг - жена уволенного тренера МЮ

Вторник 29 октября 2024 14:10
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Как выглядит и чем занимается Бьянка тен Хаг - жена уволенного тренера МЮ Эрик тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)
Автор: Иванна Пашкевич

Бьянка тэн Хаг - женщина, которая является незаменимой поддержкой Эрика тен Хага, известного тренера, недавно уволенного из "Манчестер Юнайтед". В медиапространстве жены знаменитостей часто становятся объектом пристального внимания, однако Бьянка выбрала другой путь, оставаясь в тени, хотя именно она сопровождает Эрика во всех его достижениях и испытаниях.

Как выглядит и чем занимается любимая нидерландского тренера - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Бьянка тен Хаг преимущественно остается в стороне от публичного внимания, несмотря на то, что ее муж занимал высокую должность.

Она человек очень закрытый и сдержанный, поэтому у нее нет аккаунта в Instagram.

Говорят, что Эрик и его избранница, которой, по предположениям, от 45 до 50 лет, были влюблены еще с детства и женаты много лет.

Известно, что у них трое детей - две дочери и сын, чьи имена не разглашались в публичном пространстве.

Семья проживает в Олдензале, Твенте, Нидерландах, но переехала в Манчестер после назначения Эрика новым тренером "Манчестер Юнайтед".

Говорят, что среди увлечений супругов - игра в гольф, а также они не раз были замечены во время совместных велосипедных прогулок.

Напомним, Тен Хаг возглавил Манчестер Юнайтед в июле 2022 года. Под его руководством манкунианцы завоевали два трофея - Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в сезоне 2023/24.

Как выглядит и чем занимается Бьянка тен Хаг - жена уволенного тренера МЮ

Эрик тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)

Недавно официальный сайт английского клуба сообщил, что нидерландский специалист Эрик Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает . Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды - после 9-ти туров "красные дьяволы" идут в турнирной таблице АПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 11 очков.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Рууд ван Нистелрой (легендарный нападающий выступал за "красных дьяволы" с 2001 по 2006 годы).

Смотрите, как выглядят и чем занимаются жены футболистов сборной Украины.

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