Як виглядає і чим займається Б'янка тен Хаг - дружина звільненого тренера МЮ

Б'янка тен Хаг переважно залишається осторонь публічної уваги, незважаючи на те, що її чоловік обіймав високу посаду.

Вона людина дуже приватна та стримана, тому у неї немає акаунта в Instagram.

Кажуть, що Ерік та його обраниця, якій, за припущеннями, від 45 до 50 років, були закоханими ще з дитинства й одружені багато років.

TEN HAGS FAMILY LIFE



Ten Hag rarely shows much emotion and has been described as a frosty character when speaking with the press. But away from the spotlight and pressures of managing, the 54-year-old is a loving family man.



He has a wife, two daughters and a son, His… pic.twitter.com/8Fcl3nvtpI — Man United Fan Club (@manufcnow) June 16, 2024

Відомо, що у них троє дітей - дві доньки й син, чиї імена не розголошувалися в публічному просторі.

This is Erik Ten Hag, his beautiful Wife and lovely Daughter



Before you ask him to be sacked, think about his family. How do you want him to put food on their table. Erik Ten Hag must stay pic.twitter.com/FdplvohoUE — SMALLIE (@the_smallie) October 24, 2024

Родина мешкає в Олдензалі, Твенте, Нідерланди, але переїхала до Манчестера після призначення Еріка новим тренером "Манчестер Юнайтед".

Кажуть, що серед захоплень подружжя - гра в гольф, а також вони не раз були помічені під час спільних велосипедних прогулянок.

Erik ten Hag and his wife earlier today cycling through Altrincham and greeting fans pic.twitter.com/khjGhggvrD — United Zone (@ManUnitedZone_) September 11, 2022

У родині Еріка також є відомі особи, такі як його брати Мішель і Ріко, які спільно керують найбільшою компанією з надання послуг нерухомості та фінансових послуг у Хааксбергені.

Нагадаємо, Тен Хаг очолив Манчестер Юнайтед у липні 2022 року. Під його керівництвом манкуніанці здобули два трофеї - Кубок ліги у 2023 році та Кубок Англії в сезоні 2023/24.

Ерік тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)

Нещодавно офіційний сайт англійського клубу повідомив, що нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг покинув посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед", повідомляє . Причиною звільнення стали незадовільні результати команди - після 9-ти турів "червоні дияволи" йдуть у турнірній таблиці АПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 11 очок.

Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера буде Рууд ван Ністелрой (легендарний нападник виступав за "червоних дияволі" з 2001 по 2006 роки).