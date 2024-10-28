Английский гранд уволил главного тренера: легенда клуба стал временной заменой

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" отправило Эрика тен Хага в отставку с поста наставника команды. Его штаб временно продолжит работу с манкунианцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Нидерландский специалист потерял должность менеджера "красных дьяволов". Исполняющим обязанности наставника МЮ стал Рууд ван Нистелрой.

Бывший нападающий команды был помощником тен Хага. Он присоединился к штабу соотечественника в июле. До этого ван Нистелрой тренировал ПСВ на родине и завоевал с командой Кубок и Суперкубок Нидерландов. Цвета "Юнайтед" он защищал в 2001-2006 гг. (219 матчей, 150 голов).

Тен Хаг работал с манкунианцами с мая 2022 года. Под его руководством МЮ выиграл Кубок лиги 2022/23 и Кубок Англии 2023/24. В чемпионате Англии "Юнайтед" финишировал третьим и восьмым соответственно.

"Манчестер Юнайтед" в сезоне 2024/25

Манкунианцы стартовали в Премьер-лиге с четырех поражений в девяти турах. Последней каплей для руководства МЮ стала неудача против лондонского "Вест Хэма" (1:2).

В общем раунде Лиги Европы "красные дьяволы" начали с трех ничьих. "Юнайтед" не смог победить нидерландский "Твенте" (1:1), португальский "Порту" (3:3) и стамбульский "Фенербахче" (1:1). Следующий соперник – ПАОК из греческих Салоник (7 ноября).

Ван Нистелрой начнет во главе МЮ с противостояния "Лестеру" в Кубке лиги (30 октября). В свою очередь 3 ноября манкунианцы примут лондонский "Челси" в чемпионате Англии.