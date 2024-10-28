Английский гранд уволил главного тренера: легенда клуба стал временной заменой
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" отправило Эрика тен Хага в отставку с поста наставника команды. Его штаб временно продолжит работу с манкунианцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Нидерландский специалист потерял должность менеджера "красных дьяволов". Исполняющим обязанности наставника МЮ стал Рууд ван Нистелрой.
Бывший нападающий команды был помощником тен Хага. Он присоединился к штабу соотечественника в июле. До этого ван Нистелрой тренировал ПСВ на родине и завоевал с командой Кубок и Суперкубок Нидерландов. Цвета "Юнайтед" он защищал в 2001-2006 гг. (219 матчей, 150 голов).
Тен Хаг работал с манкунианцами с мая 2022 года. Под его руководством МЮ выиграл Кубок лиги 2022/23 и Кубок Англии 2023/24. В чемпионате Англии "Юнайтед" финишировал третьим и восьмым соответственно.
"Манчестер Юнайтед" в сезоне 2024/25
Манкунианцы стартовали в Премьер-лиге с четырех поражений в девяти турах. Последней каплей для руководства МЮ стала неудача против лондонского "Вест Хэма" (1:2).
В общем раунде Лиги Европы "красные дьяволы" начали с трех ничьих. "Юнайтед" не смог победить нидерландский "Твенте" (1:1), португальский "Порту" (3:3) и стамбульский "Фенербахче" (1:1). Следующий соперник – ПАОК из греческих Салоник (7 ноября).
Ван Нистелрой начнет во главе МЮ с противостояния "Лестеру" в Кубке лиги (30 октября). В свою очередь 3 ноября манкунианцы примут лондонский "Челси" в чемпионате Англии.
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