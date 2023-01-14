Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Сгиб на упаковке

На боковой стороне упаковки не должно быть никаких складок. Складка – признак подделки. Она означает, что упаковку транспортировали перед упаковкой.

Оригинальная упаковка производится сразу на заводе Lavazza и там же наполняется кофе. Таким образом, изломы не образуются.

Потрите дату производства

Если надпись растирается, это подлинник. Ведь дату и время производства на заводе наносят уже после расфасовки. Для этого используют другую краску и даже другой шрифт.

Подделку насыпают в полностью отмаркированные упаковки. Все надписи делают на упаковке сразу одинаковым шрифтом.

Проверьте время расфасовки

Возьмите несколько пачек из одной коробки. На оригинальных пачках из одной коробки время расфасовки будет примерно одинаковое с разницей в 1-2 минуты.

На подделках время производства на всех пачках будет полностью одинаковым, потому что упаковки маркируют наперед.

Посмотрите на клапан

На оригинальных пачках может быть три вида клапанов - с одной прорезью (старого образца), с двумя прорезями и с четырьмя отверстиями по диаметру. Но это должна быть именно прорезь и при чем - едва заметная.

В подделке клапан может иметь не прорезь, а дырку и грубый и неровный круг (место впаяния).



Как отличить поддельный кофе Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)