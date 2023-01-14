Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Кофе Lavazza – одна из самых популярных марок итальянского зернового кофе. Но, к сожалению, его очень часто подделывают.
Как не купить ненастоящий кофе, в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
На боковой стороне упаковки не должно быть никаких складок. Складка – признак подделки. Она означает, что упаковку транспортировали перед упаковкой.
Оригинальная упаковка производится сразу на заводе Lavazza и там же наполняется кофе. Таким образом, изломы не образуются.
Если надпись растирается, это подлинник. Ведь дату и время производства на заводе наносят уже после расфасовки. Для этого используют другую краску и даже другой шрифт.
Подделку насыпают в полностью отмаркированные упаковки. Все надписи делают на упаковке сразу одинаковым шрифтом.
Возьмите несколько пачек из одной коробки. На оригинальных пачках из одной коробки время расфасовки будет примерно одинаковое с разницей в 1-2 минуты.
На подделках время производства на всех пачках будет полностью одинаковым, потому что упаковки маркируют наперед.
На оригинальных пачках может быть три вида клапанов - с одной прорезью (старого образца), с двумя прорезями и с четырьмя отверстиями по диаметру. Но это должна быть именно прорезь и при чем - едва заметная.
В подделке клапан может иметь не прорезь, а дырку и грубый и неровный круг (место впаяния).
Как отличить поддельный кофе Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)
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