Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Кава Lavazza - одна з найпопулярніших марок італійської зернової кави. Але, на жаль, її дуже часто підроблюють.
Як не купити несправжню каву, в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.
На боковій стороні упаковки не має бути ніяких складок. Складка - ознака підробки. Вона означає, що упаковку транспортували перед пакуванням.
Оригінальна упаковка виготовляється одразу на заводі Lavazza і там же наповнюється кавою. Таким чином заломи не утворюються.
Якщо напис розтирається, це оригінал. Адже дату та час виробництва на заводі наносять вже після фасування. Для цього використовують іншу фарбу і навіть інший шрифт.
Підробку насипають в повністю відмарковані упаковки. А всі написи роблять на пакуванні одразу однаковим шрифтом.
Візьміть кілька пачок з однієї коробки. На оригінальних пачках з однієї коробки час фасування буде приблизно однаковий з різницею в 1-2 хвилини.
На підробках час виробництва на всіх пачках буде повністю однаковим, бо упаковки маркують наперед.
На оригінальних пачках може бути три види клапанів - з одним прорізом (старого зразка), з двома прорізами, та з чотирма отворами по діаметру. Але це має бути саме проріз і при чому - ледь помітний.
В підробці клапан може мати не проріз, а дірку і грубе та нерівне коло (місце впаяння).
Як відрізнити підроблену каву Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)
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