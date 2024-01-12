Как выбрать нижнее или верхнее место в купе при покупке билетов
Пассажирам УЗ, особенно тем, которые крайне редко пользуются услугами этого перевозчика, бывает трудно понять при покупке билета, какая это будет полка - нижняя или верхняя. Но это легко определять по номеру места.
О том, как это сделать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
Как при покупке понять, какое место верхнее, а какое - нижнее
В поездах Укрзализныци в плацкартных вагонах и купе места верхняя/нижняя полки нумеруются следующим образом:
- нечетные номера - нижние
- парные - верхние
Если покупаете билет через сайт Укрзализныци, то пользуйтесь визуальным правилом - билеты, которые расположены на экране внизу - это нижняя полка, вверху - верхняя.
Заметим, что нижние полки обычно выкупают в первую очередь, поскольку для многих они более удобны.
Вот так отображается билеты на сайте Укрзализныци (скриншот)
Как в плацкарте понять, какое место боковое
Запомните, что в плацкартных вагонах места с номером 37 и выше - боковые. При чем же здесь также действует правило: нечетное число - нижняя полка, четное - верхняя.
Вот так отображает система билетов на сайте Укрзализныци (скриншот)
Отметим, что многие пассажиры не любят путешествовать на местах, расположенных рядом с туалетом. Поэтому покупая билеты, имейте в виду, что места с номерами 1-4 и 33-36 (в плацкарте также 37-38) - ближе всего к туалету.
Где можно купить билет на поезд в Укрзализныце
Купить билет на поезд можно несколькими способами:
- на вокзале
- на официальном сайте национального перевозчика
- через мобильное приложение Укрзализныця (для Android и iOS)
- черезПриват24
Раньше мы писали о том, за сколько дней можно купить билет на поезд.
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