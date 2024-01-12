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Як вибрати нижнє чи верхнє місце в купе при купівлі квитків

П'ятниця 12 січня 2024 17:47
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Як вибрати нижнє чи верхнє місце в купе при купівлі квитків Як при купівлі визначити за номером місця, яка це полиця (фото: Facebook/Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

Пасажирам УЗ, особливо тим, які вкрай рідко користуються послугами цього перевізника, буває важко зрозуміти при купівлі квитка, яка це буде полиця - нижня чи верхня. Але це легко визначати за номером місця.

Про те, як це зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці.

Як при купівлі зрозуміти, яке місце верхнє, а яке - нижнє

У поїздах Укрзалізниці у плацкартних вагонах і купе місця верхня/нижня полиці нумеруються наступним чином:

  • непарні номери - нижні
  • парні - верхні

Якщо купуєте квиток через сайт Укрзалізниці, то користуйтесь візуальним правилом - квитки, які розташовані на екрані внизу - це нижня полиця, вверху - верхня.

Зауважимо, що нижні полиці зазвичай викуповують у першу чергу, оскільки для багатьох вони зручніші.

Як вибрати нижнє чи верхнє місце в купе при купівлі квитківОсь так відображає система квитки на сайті Укрзалізниці (скриншот)

Як у плацкарті зрозуміти, яке місце є боковим

Запам'ятайте, що у плацкартних вагонах місця із номером 37 і вище - бокові. При чому ж тут також діє правило: непарне число - нижня полиця, парне - верхня.

Як вибрати нижнє чи верхнє місце в купе при купівлі квитківОсь так відображає система квитки на сайті Укрзалізниці (скриншот)

Зазначимо, що багато хто із пасажирів не любить подорожувати на місцях, що розташовані поряд із туалетом. Тому купуючи квитки, майте на увазі, що місця з номерами 1-4 та 33-36 (у плацкарті також 37-38) - найближче до вбиральні.

Де можна купити квиток на потяг в Укрзалізниці

Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:

Раніше ми писали про те, за скільки днів можна купити квиток на потяг.

Читайте також про те, що робити, якщо не встигли на потяг через повітряну тривогу.

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