ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги

Украина, Вторник 02 января 2024 08:39
UA EN RU
В УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги Фото: в УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, не успевшие на поезда из-за воздушной тревоги 2 января, смогут сесть на другие рейсы тех же направлений в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Пассажирам, которые не успели на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, проводники и стюарды Укрзализныци допустят вас на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ помогут найти свободные места на таких рейсах, для этого нужно связаться с онлайн-поддержкой в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111.

Кроме того, пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда Укрзализныци, включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику.

"Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидания рейсов обязательно в укрытиях", - напомнили железнодорожники.

Обстрел Украины 2 января

Российские войска рано утром 2 января запустили по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы". Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця потяги воздушная тревога
NEWS
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году