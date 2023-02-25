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Как выбрать качественный цикорий и кому его запрещено пить: важное объяснение

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Суббота 25 февраля 2023 16:40
Как выбрать качественный цикорий и кому его запрещено пить: важное объяснение Кому нельзя пить цикорий (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Цикорий - это многолетнее растение, являющееся основой недорогого напитка. Продается он в виде порошка, его называют здоровой альтернативой кофе. Однако такой напиток можно пить не всем.

Об этом рассказала нутрициолог Кристина Романюк в Instagram.

Польза цикория

Основная польза цикория в инсулине - полисахариде, который очищает организм от токсинов. Кроме того, он снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника.

Нутрициолог назвала основной список полезных компонентов цикория:

  • Является пребиотиком - стимулирует рост и активность защитной микрофлоры кишечника. Восстанавливает микробиом;
  • Уменьшает хроническое воспаление в организме;
  • Не содержит кофеина;
  • Хорошо влияет на обмен веществ и пищеварительную систему;
  • Способствует понижению сахара и вредного холестерина;
  • Положительно влияет на состояние кожи и волос;
  • Дает заряд энергии и способствует активности разума;
  • Расширяет сосуды и разжижает кровь;
  • Успокаивает нервы и борется с бессонницей;
  • Способствует очищению печени и оттоку желчи.

В частности, в составе цикория есть:

  • Инулин - способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция;
  • Цинк;
  • Железо;
  • Клетчатка;
  • Витамины группы В - укрепляют нервную систему;
  • Фосфор;
  • Натрий;
  • Витамин Е;
  • Бета-каротин.

Важно, что при покупке такого продукта нужно обращать внимание на то, чтобы в составе был только цикорий. Многие производители добавляют ячмень.

К тому же цикорий можно пить при сахарном диабете, беременных и женщинам на грудном вскармливании.

Однако, злоупотреблять таким напитком нельзя. Суточная норма - одна чашка.

Кому нельзя пить

Цикорий противопоказан людям, страдающим варикозным расширением вен, желчнокаменной болезнью и язвой желудка.

Ранее мы сообщали, чем можно заменить кофе утром.

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