Как выбрать качественный цикорий и кому его запрещено пить: важное объяснение
Цикорий - это многолетнее растение, являющееся основой недорогого напитка. Продается он в виде порошка, его называют здоровой альтернативой кофе. Однако такой напиток можно пить не всем.
Об этом рассказала нутрициолог Кристина Романюк в Instagram.
Польза цикория
Основная польза цикория в инсулине - полисахариде, который очищает организм от токсинов. Кроме того, он снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника.
Нутрициолог назвала основной список полезных компонентов цикория:
- Является пребиотиком - стимулирует рост и активность защитной микрофлоры кишечника. Восстанавливает микробиом;
- Уменьшает хроническое воспаление в организме;
- Не содержит кофеина;
- Хорошо влияет на обмен веществ и пищеварительную систему;
- Способствует понижению сахара и вредного холестерина;
- Положительно влияет на состояние кожи и волос;
- Дает заряд энергии и способствует активности разума;
- Расширяет сосуды и разжижает кровь;
- Успокаивает нервы и борется с бессонницей;
- Способствует очищению печени и оттоку желчи.
В частности, в составе цикория есть:
- Инулин - способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция;
- Цинк;
- Железо;
- Клетчатка;
- Витамины группы В - укрепляют нервную систему;
- Фосфор;
- Натрий;
- Витамин Е;
- Бета-каротин.
Важно, что при покупке такого продукта нужно обращать внимание на то, чтобы в составе был только цикорий. Многие производители добавляют ячмень.
К тому же цикорий можно пить при сахарном диабете, беременных и женщинам на грудном вскармливании.
Однако, злоупотреблять таким напитком нельзя. Суточная норма - одна чашка.
Кому нельзя пить
Цикорий противопоказан людям, страдающим варикозным расширением вен, желчнокаменной болезнью и язвой желудка.
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