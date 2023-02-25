Как выбрать качественный цикорий и кому его запрещено пить: важное объяснение

Цикорий - это многолетнее растение, являющееся основой недорогого напитка. Продается он в виде порошка, его называют здоровой альтернативой кофе. Однако такой напиток можно пить не всем.

Об этом рассказала нутрициолог Кристина Романюк в Instagram .

Польза цикория

Основная польза цикория в инсулине - полисахариде, который очищает организм от токсинов. Кроме того, он снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника.

Нутрициолог назвала основной список полезных компонентов цикория:

Является пребиотиком - стимулирует рост и активность защитной микрофлоры кишечника. Восстанавливает микробиом;

Уменьшает хроническое воспаление в организме;

Не содержит кофеина;

Хорошо влияет на обмен веществ и пищеварительную систему;

Способствует понижению сахара и вредного холестерина;

Положительно влияет на состояние кожи и волос;

Дает заряд энергии и способствует активности разума;

Расширяет сосуды и разжижает кровь;

Успокаивает нервы и борется с бессонницей;

Способствует очищению печени и оттоку желчи.

В частности, в составе цикория есть:

Инулин - способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция;

Цинк;

Железо;

Клетчатка;

Витамины группы В - укрепляют нервную систему;

Фосфор;

Натрий;

Витамин Е;

Бета-каротин.

Важно, что при покупке такого продукта нужно обращать внимание на то, чтобы в составе был только цикорий. Многие производители добавляют ячмень.

К тому же цикорий можно пить при сахарном диабете, беременных и женщинам на грудном вскармливании.

Однако, злоупотреблять таким напитком нельзя. Суточная норма - одна чашка.

Кому нельзя пить

Цикорий противопоказан людям, страдающим варикозным расширением вен, желчнокаменной болезнью и язвой желудка.