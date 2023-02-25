Як вибрати якісний цикорій і кому його заборонено пити: важливе пояснення
Цикорій - це багаторічна рослина, яка є основою недорогого напою. Продається він у вигляді порошку, його ще називають здоровою альтернативою кави. Однак, такий напій можна пити не всім.
Про це розповіла нутриціолог Христина Романюк в Instagram.
Користь цикорію
Основна користь цикорію в інсуліні - полісахариді, який очищує організм від токсинів. Крім того, він зменшує рівень цукру в крові і нормалізує мікрофлору кишківника.
Нутриціолог назвала основний список корисних компонентів цикорію:
- Є пребіотиком - стимулює ріст та активність захисної мікрофлори кишківника. Відновлює мікробіом;
- Зменшує хронічне запалення в організмі;
- Не містить кофеїну;
- Добре впливає на обмін речовин і травну систему;
- Сприяє зниженню цукру і шкідливого холестерину;
- Позитивно впливає на стан шкіри та волосся;
- Дає заряд енергії та сприяє активності розуму;
- Розширює судини та розріджує кров;
- Заспокоює нерви і бореться з безсонням;
- Сприяє очищенню печінки та відтоку жовчі.
Зокрема, в складі цикорію є:
- Інулін - сприяє зростанню корисних біфідобактерій і засвоєнню кальцію;
- Цинк;
- Залізо;
- Клітковина;
- Вітаміни групи В - зміцнюють нервову систему;
- Фосфор;
- Натрій;
- Вітамін Е;
- Бета-каротин.
Важливо, що при купівлі такого продукту потрібго звертати увагу, щоб у складі був тільки цикорій. Багато виробників додають ячмінь.
До того ж цикорій можна пити при цукровому діабеті, вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні.
Однак, зловживати таким напоєм не можна. Добова норма - одна чашка.
Кому не можна пити
Цикорій протипоказаний людям, які страждають варикозним розширенням вен, жовчнокам'яною хворобою та виразкою шлунку.
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