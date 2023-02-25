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Як вибрати якісний цикорій і кому його заборонено пити: важливе пояснення

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Субота 25 лютого 2023 16:40
Як вибрати якісний цикорій і кому його заборонено пити: важливе пояснення Кому не можна пити цикорій (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цикорій - це багаторічна рослина, яка є основою недорогого напою. Продається він у вигляді порошку, його ще називають здоровою альтернативою кави. Однак, такий напій можна пити не всім.

Про це розповіла нутриціолог Христина Романюк в Instagram.

Користь цикорію

Основна користь цикорію в інсуліні - полісахариді, який очищує організм від токсинів. Крім того, він зменшує рівень цукру в крові і нормалізує мікрофлору кишківника.

Нутриціолог назвала основний список корисних компонентів цикорію:

  • Є пребіотиком - стимулює ріст та активність захисної мікрофлори кишківника. Відновлює мікробіом;
  • Зменшує хронічне запалення в організмі;
  • Не містить кофеїну;
  • Добре впливає на обмін речовин і травну систему;
  • Сприяє зниженню цукру і шкідливого холестерину;
  • Позитивно впливає на стан шкіри та волосся;
  • Дає заряд енергії та сприяє активності розуму;
  • Розширює судини та розріджує кров;
  • Заспокоює нерви і бореться з безсонням;
  • Сприяє очищенню печінки та відтоку жовчі.

Зокрема, в складі цикорію є:

  • Інулін - сприяє зростанню корисних біфідобактерій і засвоєнню кальцію;
  • Цинк;
  • Залізо;
  • Клітковина;
  • Вітаміни групи В - зміцнюють нервову систему;
  • Фосфор;
  • Натрій;
  • Вітамін Е;
  • Бета-каротин.

Важливо, що при купівлі такого продукту потрібго звертати увагу, щоб у складі був тільки цикорій. Багато виробників додають ячмінь.

До того ж цикорій можна пити при цукровому діабеті, вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні.

Однак, зловживати таким напоєм не можна. Добова норма - одна чашка.

Кому не можна пити

Цикорій протипоказаний людям, які страждають варикозним розширенням вен, жовчнокам'яною хворобою та виразкою шлунку.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити каву зранку.

Також ми називали продукти, які допоможуть замінити білий цукор.

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