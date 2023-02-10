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Если вам важна польза. Чем можно заменить белый сахар

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Пятница 10 февраля 2023 07:30
Если вам важна польза. Чем можно заменить белый сахар Чем можно заменить сахар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Избыточное количество сахара может привести к развитию диабета, ожирению и другим проблемам в организме. В его употреблении нужно помнить о мере. Но его можно заменить и более полезными продуктами.

Какими именно рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram-канале.

Чем заменить сахар, если вам важна польза?

Белый сахар можно заменить фруктами, сухофруктам, медом, сиропом топинамбура, цикория, фиников. Также можете попробовать кокосовый сахар.

Если вам важен низкий гликемический индекс

Тогда выбирайте в качестве подсластителя сироп топинамбура и цикория.

Если вы хотите низкий ГИ и малое количество калорий

Тогда покупайте вместо белого сахара такие подсластители, как эритрит, стевия. Эти сахарозаменители полностью безопасны, они взяты из растений, которые приносят пользу.

Что будет, если совсем исключить сахар?

Отсутствие сахара снижает воспалительные процессы в организме, исчезают прыщи, кожа становится лучше. Давление нормализуется. Снижается вес, причем, за счет жира, а не мышечной массы. Все это вместе улучшает общую физическую форму.

Напомним, что ранее Мазурик рассказывала, как выбрать в магазине хорошую красную икру.

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