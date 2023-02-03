Чем можно заменить кофе с утра: эти напитки станут полезной альтернативой

Утром, чтобы взбодриться и согреться, все люди пьют кофе. Однако такой напиток не совсем полезен для организма. Существуют полезные аналоги, которые также могут зарядить энергией на целый день.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Власнюк в Instagram .

Цикорий

По словам эксперта, он вообще не содержит кофеина. В общем корень цикория обжаривают, измельчают и миксуют с другими травами. Вкус цикория очень приближен по вкусу кофе, но не содержит кофеина.

"Я советую покупать именно жидкий сгущенный цикорий в стекле. Он химически чище гранулированного", - говорится в сообщении.

Также плюс цикория в том, что он является богатым источником инулина - растворимой клетчатки, способствующей росту полезных бактерий в кишечнике.

Кероб

Такой напиток тоже не содержит кофеина. В общем, плоды рожкового дерева сушат или жарят, а затем измельчают в порошок. Его используют в качестве заменителя шоколада, какао и сахара, поэтому добавляют в выпечку и десерты.

Кероб богат витаминами А и В, содержит железо и белок. Сырой кероб имеет сладкий вкус, используется как подсластитель и загуститель. Обжаренный имеет яркий шоколадный оттенок и аромат. Из него готовят горячие напитки, заменяющие какао и кофе.

Мако

Нутрициолог говорит, что мака используется в пищевых и медицинских целях. Она стимулирует работу мозга, повышает настроение, выносливость, придает силы и энергию.

Мака богата витаминами В, С и Е, кальцием, цинком, железом, магнием, фосфором и аминокислотами. К тому же она снимает спазмы, стресс и беспокойство.

Такой напиток не содержит кофеина и отлично сочетается с корицей, ванилью, какао и кокосом.

"Все наши пищевые привычки - только привычки. Их можно и нужно менять. Заменять одни ритуалы другими, не менее вкусными, но более полезными", - добавила диетолог.

Натуральное какао

Кофеин и теобромин, которые есть в какао-бобах, стимулируют сердечную деятельность, расширяют сосуды сердца и мозга, улучшают концентрацию внимания.

Еще один микроэлемент, который находится в какао - анандамид. Именно он отвечает за чувство эйфории и активизирует эндорфины. К тому же напиток хорошо снимает напряжение и ускоряет восстановление мышц после изнурительных тренировок.

Важно выбирать именно натуральное какао с насыщенным коричневым цветом, однородная масса и жирность которого около 15%.