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Як позбутися плям від суперклею на одязі та взутті: прості та швидкі способи

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Субота 17 вересня 2022 22:01
Як позбутися плям від суперклею на одязі та взутті: прості та швидкі способи Як вивести суперклей (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Такі важкі забруднення, як плями від клею - не привід викидати одяг чи взуття. Потрібно знати деякі способи, які допоможуть позбутися такої проблеми.

Що потрібно, щоб видалити суперклей - читайте нижче.

Зокрема, часто один неакуратний рух під час роботи з суперклеєм може призвести до того, що улюблений елемент гардероба здається безнадійно зіпсованим.

Головне в цьому питанні - швидко діяти.

Поки мітка від клею свіжа, потрібно випрати одяг у гарячій воді. Зазначимо, що зробити це можна як вручну, так і скориставшись допомогою пральної машинки.

Після цього кроку можна спробувати видалити пляму механічним шляхом. Далі покладіть виріб на рівну горизонтальну поверхню і спробуйте видалити великі шматки клею ножем, скребком або ложкою.

Наступне потрібно протерти місце, на яке потрапив клей ватним диском або клаптиком тканини, змоченим в ацетоні (засіб для зняття лаку)

Перед цим рекомендується перевірити реакцію тканини на засіб на непомітній ділянці.

Також позбутися суперклею можна за допомогою столового оцету. Спосіб підходить для виведення плям навіть з делікатних тканин. Щоб використати такий спосіб, потрібно:

  • Розвести 1 ст. л. столового оцту в 1 склянці теплої води;
  • Замочити річ на 40-50 хвилин;
  • Випрати одяг звичним способом.

Окрім того, якщо крапля клею опинилася на черевиках, потрібно занурити ватний диск в рідину для зняття лаку або димексид і протерти пляму.

Раніше ми повідомляли, як вивести плями від поту з будь-якого одягу.

Також ми писали, як легко відіпрати чорнило з одягу простим засобами.

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