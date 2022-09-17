Як позбутися плям від суперклею на одязі та взутті: прості та швидкі способи
Такі важкі забруднення, як плями від клею - не привід викидати одяг чи взуття. Потрібно знати деякі способи, які допоможуть позбутися такої проблеми.
Що потрібно, щоб видалити суперклей - читайте нижче.
Зокрема, часто один неакуратний рух під час роботи з суперклеєм може призвести до того, що улюблений елемент гардероба здається безнадійно зіпсованим.
Головне в цьому питанні - швидко діяти.
Поки мітка від клею свіжа, потрібно випрати одяг у гарячій воді. Зазначимо, що зробити це можна як вручну, так і скориставшись допомогою пральної машинки.
Після цього кроку можна спробувати видалити пляму механічним шляхом. Далі покладіть виріб на рівну горизонтальну поверхню і спробуйте видалити великі шматки клею ножем, скребком або ложкою.
Наступне потрібно протерти місце, на яке потрапив клей ватним диском або клаптиком тканини, змоченим в ацетоні (засіб для зняття лаку)
Перед цим рекомендується перевірити реакцію тканини на засіб на непомітній ділянці.
Також позбутися суперклею можна за допомогою столового оцету. Спосіб підходить для виведення плям навіть з делікатних тканин. Щоб використати такий спосіб, потрібно:
- Розвести 1 ст. л. столового оцту в 1 склянці теплої води;
- Замочити річ на 40-50 хвилин;
- Випрати одяг звичним способом.
Окрім того, якщо крапля клею опинилася на черевиках, потрібно занурити ватний диск в рідину для зняття лаку або димексид і протерти пляму.
Раніше ми повідомляли, як вивести плями від поту з будь-якого одягу.
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