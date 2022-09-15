Від термобілизни до взуття. Переселенцям видадуть комплекти одягу на зиму

Набори розраховані на дітей до 14 років

Українці, які втекли від війни в інші регіони, отримають комплекти зимового одягу та взуття. Набори з необхідних теплих речей передадуть від дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Про те, хто може отримати зимові куртки та черевики, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Facebook Мінреінтеграції України.

Який одяг буде в наборах та як їх можна отримати

Зазначається, що міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з ЮНІСЕФ забезпечать зимовим одягом дітей внутрішньо переміщених осіб.

В першу чергу зимові набори отримають багатодітні родини. Допомога розрахована на кожну дитину в сім'ї пересленців - віком до 14 років.

зимова куртка;

светр або світшот;

термобілизна;

зимові та спортивні штани;

шкарпетки;

зимові черевики;

шапка, шарф та рукавички.

Одяг уніфікований - набори підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.

Фото: Видача наборів одягу від ЮНІСЕФ українцям навесні 2022 року (unicef.org)

Для отримання комплекту зимового одягу необхідно залишити заявку за телефоном колл-центр міністерства за номером 15-48. Або телефонувати на номер Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813 62 39.

До слова, багатьом переселенцям не вдалося додзвонитися за вказаними номерами, про що вони написали у коментарях на сторінці міністерства. Ті, хто додзвонилися, поскаржилися на непривітність оператора колл-центру.

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