Как выбрать идеальный телевизор для игр, чтобы раскрыть потенциал PlayStation и Xbox

Выбор телевизора для игр - это ключевой момент, который может существенно повлиять на впечатления от игрового процесса.

О том, как выбрать телевизор, который полностью раскроет возможности ваших консолей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

При выборе телевизора для игр важно учитывать ряд характеристик. Оптимальным вариантом является 4K-разрешение, высокая яркость, хороший уровень контрастности, широкие углы обзора и минимальная задержка ввода.

OLED и LCD

OLED-телевизоры обеспечивают лучшее качество изображения, но стоят дороже LCD-моделей. Среди OLED существуют два типа: WOLED и QD-OLED. QD-OLED предлагает более яркие и насыщенные цвета за счет использования квантовых точек.

Однако некоторые премиальные WOLED-телевизоры, такие как LG G4, используют Micro Lens Array (MLA) для повышения яркости. LCD-телевизоры с мини-светодиодной подсветкой и локальным затемнением также могут обеспечивать хорошее изображение, особенно в ярких помещениях.

Технологии OLED и LCD (фото: Corning)

HDMI 2.1

Для максимальной производительности на PlayStation 5 или Xbox Series X/S телевизор должен поддерживать HDMI 2.1. Этот стандарт позволяет передавать 4K-видео с частотой 120 Гц (или 144 Гц на ПК), а также включает технологии VRR (переменная частота обновления) и ALLM (автоматический режим низкой задержки).

Важно, чтобы телевизор имел полноценные порты HDMI 2.1, так как некоторые производители маркируют разъемы как HDMI 2.1 без реальной поддержки всех функций.

Хотя на CES 2025 был анонсирован новый стандарт HDMI 2.2 с увеличенной пропускной способностью (96 Гбит/с), массовое появление таких портов на телевизорах ожидается лишь через несколько лет.

HDR (High Dynamic Range) - широкий динамический диапазон

HDR-технология позволяет телевизору отображать более широкий диапазон яркости, улучшая детализацию как в темных, так и в ярких участках изображения. Она также улучшает цветопередачу, делая цвета насыщеннее и точнее.

Существует несколько форматов HDR:

HDR10 - использует статические настройки для всего контента

HDR10+ и Dolby Vision - применяют динамические настройки, оптимизируя яркость и цвета в зависимости от сцены или кадра

Поддержка HDR зависит от телевизора, контента и игровой консоли. Например, Xbox Series X/S поддерживает Dolby Vision, а PS5 - нет.

Хотя почти все современные телевизоры поддерживают HDR, качество его реализации сильно различается. В играх HDR встречается реже, чем в кино, но его использование постепенно расширяется.

Разница между HDR и SDR (фото: Rai CRITS)

HGiG (HDR Gaming Interest Group) - стандарт HDR для игр

HGiG - это инициатива, в которой участвуют Sony, Microsoft, а также производители телевизоров и разработчики игр. Ее цель - автоматическая настройка изображения при запуске игры, чтобы сохранить детали в самых светлых и темных зонах.

Однако реализация HGiG не всегда идеальна:

Не все телевизоры явно указывают поддержку HGiG в настройках

Не все игры на PS5 и Xbox адаптируются под этот стандарт

Если в вашем ТВ есть настройка HGiG, ее следует включить перед калибровкой HDR на консоли. Однако некоторые пользователи LG OLED предпочитают Dynamic Tone Mapping, так что лучше выбрать тот вариант, который выглядит лучше всего на вашем экране.

ALLM (Auto Low Latency Mode) - автоматический игровой режим

ALLM позволяет консолям (PS5, Xbox) автоматически переключать телевизор в режим с минимальной задержкой (Game Mode). Это снижает время между нажатием кнопки и появлением действия на экране, что особенно важно в динамичных играх. После выхода из игры телевизор автоматически возвращается в стандартный режим.

VRR (Variable Refresh Rate) - переменная частота обновления

VRR предотвращает разрывы кадров (screen tearing) и задержки, синхронизируя частоту обновления телевизора с частотой кадров игры. Это делает геймплей более плавным и отзывчивым.

Поддержка VRR различается в зависимости от устройства:

PS5 - поддерживает HDMI Forum VRR (48-120 Гц)

Xbox Series X/S - поддерживает HDMI Forum VRR и AMD FreeSync

ПК - может поддерживать Nvidia G-Sync или AMD FreeSync (в зависимости от видеокарты)

Лучший игровой телевизор должен поддерживать все основные VRR-форматы, но, например, отсутствие G-Sync не критично для владельцев PS5 или Xbox.

8K (пока не нужно)

Хотя PS5 и Xbox Series X теоретически могут выводить изображение в 8K, игр в этом разрешении практически нет. Кроме того, разница в качестве изображения малозаметна, если вы не сидите очень близко к огромному экрану. 8K-телевизоры сейчас очень дорогие, поэтому в них нет смысла.

LG's 8K TV (фото: Reviewed)