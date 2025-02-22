Як вибрати ідеальний телевізор для ігор, щоб розкрити потенціал PlayStation і Xbox

Вибір телевізора для ігор - це ключовий момент, який може істотно вплинути на враження від ігрового процесу.

Про те, як вибрати телевізор, який повністю розкриє можливості ваших консолей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Під час вибору телевізора для ігор важливо враховувати низку характеристик. Оптимальним варіантом є 4K-роздільна здатність, висока яскравість, хороший рівень контрастності, широкі кути огляду і мінімальна затримка введення.

OLED і LCD

OLED-телевізори забезпечують кращу якість зображення, але коштують дорожче за LCD-моделі. Серед OLED існують два типи: WOLED і QD-OLED. QD-OLED пропонує більш яскраві та насичені кольори завдяки використанню квантових точок.

Однак деякі преміальні WOLED-телевізори, такі як LG G4, використовують Micro Lens Array (MLA) для підвищення яскравості. LCD-телевізори з міні-світлодіодним підсвічуванням і локальним затемненням також можуть забезпечувати гарне зображення, особливо в яскравих приміщеннях.

Технології OLED і LCD (фото: Corning)

HDMI 2.1

Для максимальної продуктивності на PlayStation 5 або Xbox Series X/S телевізор повинен підтримувати HDMI 2.1. Цей стандарт дає змогу передавати 4K-відео з частотою 120 Гц (або 144 Гц на ПК), а також включає технології VRR (змінна частота оновлення) і ALLM (автоматичний режим низької затримки).

Важливо, щоб телевізор мав повноцінні порти HDMI 2.1, оскільки деякі виробники маркують роз'єми як HDMI 2.1 без реальної підтримки всіх функцій.

Хоча на CES 2025 був анонсований новий стандарт HDMI 2.2 зі збільшеною пропускною спроможністю (96 Гбіт/с), масова поява таких портів на телевізорах очікується лише через кілька років.

HDR (High Dynamic Range) - широкий динамічний діапазон

HDR-технологія дає змогу телевізору відображати ширший діапазон яскравості, покращуючи деталізацію як у темних, так і в яскравих ділянках зображення. Вона також покращує передачу кольору, роблячи кольори більш насиченими і точними.

Існує кілька форматів HDR:

HDR10 - використовує статичні налаштування для всього контенту

HDR10+ і Dolby Vision - застосовують динамічні налаштування, оптимізуючи яскравість і кольори залежно від сцени або кадру

Підтримка HDR залежить від телевізора, контенту та ігрової консолі. Наприклад, Xbox Series X/S підтримує Dolby Vision, а PS5 - ні.

Хоча майже всі сучасні телевізори підтримують HDR, якість його реалізації сильно різниться. В іграх HDR зустрічається рідше, ніж у кіно, але його використання поступово розширюється.

Різниця між HDR і SDR (фото: Rai CRITS)

HGiG (HDR Gaming Interest Group) - стандарт HDR для ігор

HGiG - це ініціатива, в якій беруть участь Sony, Microsoft, а також виробники телевізорів і розробники ігор. Її мета - автоматичне налаштування зображення під час запуску гри, щоб зберегти деталі в найсвітліших і найтемніших зонах.

Однак реалізація HGiG не завжди ідеальна:

Не всі телевізори явно вказують підтримку HGiG у налаштуваннях

Не всі ігри на PS5 і Xbox адаптуються під цей стандарт

Якщо у вашому ТВ є налаштування HGiG, його слід увімкнути перед калібруванням HDR на консолі. Однак деякі користувачі LG OLED віддають перевагу Dynamic Tone Mapping, тож краще вибрати той варіант, який має найкращий вигляд на вашому екрані.

ALLM (Auto Low Latency Mode) - автоматичний ігровий режим

ALLM дає змогу консолям (PS5, Xbox) автоматично перемикати телевізор у режим із мінімальною затримкою (Game Mode). Це знижує час між натисканням кнопки і появою дії на екрані, що особливо важливо в динамічних іграх. Після виходу з гри телевізор автоматично повертається в стандартний режим.

VRR (Variable Refresh Rate) - змінна частота оновлення

VRR запобігає розривам кадрів (screen tearing) і затримкам, синхронізуючи частоту оновлення телевізора з частотою кадрів гри. Це робить геймплей більш плавним і чуйним.

Підтримка VRR різниться залежно від пристрою:

PS5 - підтримує HDMI Forum VRR (48-120 Гц)

Xbox Series X/S - підтримує HDMI Forum VRR і AMD FreeSync

ПК - може підтримувати Nvidia G-Sync або AMD FreeSync (залежно від відеокарти)

Найкращий ігровий телевізор має підтримувати всі основні VRR-формати, але, наприклад, відсутність G-Sync не є критичною для власників PS5 або Xbox.

8K (поки не потрібно)

Хоча PS5 і Xbox Series X теоретично можуть виводити зображення у 8K, ігор у цій роздільній здатності практично немає. Крім того, різниця в якості зображення малопомітна, якщо ви не сидите дуже близько до величезного екрана. 8K-телевізори зараз дуже дорогі, тому в них немає сенсу.

LG's 8K TV (фото: Reviewed)