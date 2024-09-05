7 лучших моделей 65-дюймовых телевизоров для покупки в 2024 году

Поскольку домашние системы развлечений продолжают развиваться, 65-дюймовые телевизоры стали золотым стандартом для тех, кто ищет кинотеатральный опыт в своих гостиных. Сегодня рынок полон опций, которые могут похвастаться потрясающими визуальными эффектами, впечатляющим качеством звука и современными умными функциями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 лучших телевизоров с диагональю 65 дюймов, которые стоит купить сегодня.

LG OLED C4 Series

Ценовой диапазон: от 114 000 гривен

Подойдет: любителям кино и геймерам

Ключевые особенности:

OLED-дисплей 4K

Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG

Частота обновления 120 Гц с переменной частотой обновления (VRR)

Порты HDMI 2.1

Интерфейс webOS 2024 с функциями на основе искусственного интеллекта

LG давно является лидером в области OLED-технологий, и серия LG OLED C4 продолжает эту традицию в 2024 году. Ее самоизлучающие пиксели обеспечивают глубокие черные тона и яркие цвета, что делает ее одним из лучших вариантов для тех, кто ищет захватывающее качество изображения.

Серия C4 превосходно подходит как для фильмов, так и для игр благодаря частоте обновления 120 Гц и портам HDMI 2.1, которые обеспечивают плавную игру на консолях следующего поколения.

Dolby Vision и HDR10 еще больше улучшают визуальный опыт, делая каждую сцену насыщенной деталями.

Интерфейс webOS 2024 работает быстрее, чем когда-либо, теперь поддерживаемый искусственным интеллектом для рекомендаций контента на основе ваших привычек просмотра.

С практически бесконечными контрастными отношениями этот телевизор идеально подходит как для любителей домашнего кинотеатра, так и для тех, кто хочет играть в новейшие AAA-игры во всей их графической красе.

LG OLED C4 Series (фото: What Hi-Fi)

Samsung QN95C Neo QLED

Ценовой диапазон: от 93 999 гривен

Подойдет: светлые комнаты и всесторонние развлечения

Ключевые особенности:

Технология Neo QLED с мини-светодиодной подсветкой

Quantum HDR 2000

Частота обновления 144 Гц

Tizen OS с голосовым управлением

Object Tracking Sound+

Samsung QN95C является частью своей топовой линейки Neo QLED и считается серьезным претендентом на звание лучшего 65-дюймового телевизора 2024 года. Технология Neo QLED использует мини-светодиодную подсветку для исключительного уровня яркости, что делает его идеальным для хорошо освещенных комнат.

Этот телевизор обеспечивает невероятную контрастность и точность цветопередачи, гарантируя яркие визуальные эффекты даже в середине дня. Quantum HDR 2000 гарантирует, что HDR-контент выглядит динамично и насыщенно.

Для геймеров QN95C поддерживает частоту обновления 144 Гц, что делает его одним из самых быстрых телевизоров в своем классе. Tizen OS от Samsung является интуитивно понятным, с рядом приложений и опций голосового управления, которые делают навигацию бесшовной.

Благодаря таким функциям, как Object Tracking Sound+, которая перемещает звук по экрану в зависимости от действия, этот телевизор также превосходно справляется с созданием захватывающего звукового опыта.

Samsung QN95C Neo QLED (фото: PCMag)

Sony A95L QD-OLED

Ценовой диапазон: от 200 000 гривен

Подойдет: киноманам и любителям цвета

Ключевые особенности:

Панель QD-OLED

XR Cognitive Processor

Dolby Vision и IMAX Enhanced

Acoustic Surface Audio+

Интерфейс Google TV

Оснащенный технологией Quantum Dot OLED (QD-OLED), Sony A95L обеспечивает исключительную точность цветопередачи, которая соперничает с чем-либо еще на рынке.

Его панель QD-OLED повышает яркость и насыщенность без потери идеальных черных тонов, которые известны OLED-панелям. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться фильмами с точностью и четкостью.

XR Cognitive Processor в A95L оптимизирует каждый кадр для более реалистичного изображения, регулируя контраст, яркость и четкость в режиме реального времени. В сочетании с поддержкой Dolby Vision и IMAX Enhanced этот телевизор предлагает настоящий кинематографический опыт в доме.

Кроме того, его Acoustic Surface Audio+ превращает весь экран в динамик, создавая захватывающий аудиовизуальный опыт без необходимости дополнительного звукового оборудования.

Sony A95L QD-OLED (фото: What Hi-Fi)

TCL 6-Series 65R655 (2024)

Ценовой диапазон: 1 000-1 500 долларов

Подойдет: практически всем

Ключевые особенности:

Мини-светодиодная панель QLED

Dolby Vision и HDR10+

Частота обновления 120 Гц

Интерфейс Roku TV

Режим Game Studio Pro

Серия 6-Series от TCL постоянно является фаворитом для потребителей с ограниченным бюджетом, и модель 2024 65R655 не является исключением. Она превосходит свои возможности благодаря мини-светодиодной панели QLED, которая обеспечивает впечатляющую яркость, глубокие черные цвета и отличную контрастность цветов.

Dolby Vision и HDR10+ обеспечивают отличную производительность HDR, в то время как частота обновления 120 Гц обеспечивает плавное воспроизведение даже для динамичных спортивных и боевых сцен.

Одной из выдающихся особенностей TCL 6-Series является его встроенный интерфейс Roku TV, который является удобным для пользователя и предлагает доступ к обширной библиотеке потоковых приложений.

Для геймеров режим Game Studio Pro оптимизирует настройки для низкой задержки ввода и быстрого времени отклика, что делает его солидным выбором для тех, кто время от времени занимается играми.

TCL 6-Series 65R655 (2024) (фото: PCMag)

Hisense U8K Series

Ценовой диапазон: от 69 999 гривен

Подойдет: покупателям среднего ценового диапазона, ищущих премиальные функции

Ключевые особенности:

Технология ULED с квантовыми точками

Dolby Vision IQ и HDR10+

Частота обновления 144 Гц

IMAX Enhanced

Интерфейс Google TV

Hisense с технологией ULED, и серией 2024 U8K предлагает большую ценность за свою цену. Эта 65-дюймовая модель сочетает в себе квантовые точки с полноматричным локальным затемнением для обеспечения впечатляющего качества изображения, которое конкурирует с более дорогими моделями.

Его уровни яркости являются одними из лучших в своем классе, а частота обновления 144 Гц делает его идеальным как для геймеров, так и для любителей спорта.

С Dolby Vision IQ этот телевизор динамически регулирует настройки HDR в зависимости от окружающего света в вашей комнате, обеспечивая постоянно отличное изображение.

Интерфейс Google TV обеспечивает бесшовный интеллектуальный опыт, интегрируясь с вашими любимыми приложениями и устройствами. Это солидный вариант среднего ценового диапазона для тех, кто хочет премиальные функции без ущерба для своего кошелька.

Hisense U8K Series (фото: CNET)

Vizio M-Series Quantum 65" (2024)

Ценовой диапазон: 650-850 долларов

Подойдет: любителям кино с ограниченным бюджетом

Ключевые особенности:

Технология Quantum Color

Dolby Vision и HDR10+

Частота обновления 60 Гц

Полноматричная локальная затемнение

SmartCast OS

Vizio M-Series Quantum является фантастическим вариантом для тех, кто ищет высокое качество изображения без затрат целого состояния.

С технологией Quantum Color этот телевизор обеспечивает более яркие и точные цвета, чем многие другие бюджетные опции. Dolby Vision и HDR10+ включены, что впечатляет в этой ценовой категории, гарантируя, что ваши фильмы и шоу выглядят великолепно даже в форматах высокого динамического диапазона (HDR).

M-Series также оснащена полноматричным локальным затемнением, которое улучшает контраст и повышает глубину изображения в более темных сценах. SmartCast OS от Vizio предоставляет вам доступ ко всем основным потоковым сервисам и приложениям.

Хотя его частота обновления 60 Гц может не быть идеальной для хардкорных геймеров, она идеально подходит для случайных зрителей, которые в основном смотрят фильмы и телешоу.

Vizio M-Series Quantum 65" (2024) (фото: Smart Tvs)

Amazon Fire TV Omni Series 65" (2024)

Ценовой диапазон: 500 - 750 долларов

Подойдет: для умного дома и потокового вещания

Ключевые особенности:

4K UHD LED-дисплей

Dolby Vision

Встроенное голосовое управление Alexa

Частота обновления 60 Гц

Интерфейс Fire TV

Для тех, кто ищет полностью интегрированный интеллектуальный телевизор по доступной цене, Amazon Fire TV Omni Series является сильным претендентом. Этот 65-дюймовый 4K-телевизор оснащен Dolby Vision, обеспечивая яркие цвета и контраст для реалистичного изображения.

Он может не иметь ультрасовременных технологий дисплея более дорогих моделей, но по своей цене он обеспечивает солидное качество изображения для повседневного просмотра.

Одной из основных особенностей серии Omni является его бесшовная интеграция с Amazon Alexa, позволяя вам управлять своим телевизором, искать контент и даже управлять своими умными домашними устройствами, используя только свой голос.

Интерфейс Fire TV является быстрым, удобным в использовании и предоставляет вам доступ к широкому спектру приложений, включая Netflix, Prime Video, Disney+ и многое другое.

Amazon Fire TV Omni Series 65" (2024)