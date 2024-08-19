4 лучших OLED-телевизора с потрясающим качеством изображения

Когда речь заходит о выборе телевизора, качество изображения является одним из ключевых факторов. OLED-технология на сегодняшний день представляет собой один из самых передовых и востребованных вариантов на рынке.

Про четыре лучших OLED-телевизора, которые обеспечат потрясающее качество и превзойдут ваши ожидания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Tom's Guide , который предоставляет обзоры и рекомендации по широкому спектру электроники и технологий.

LG G4 OLED

В борьбе за звание лучшего OLED-телевизора LG, Samsung и Sony постоянно меняются местами. Однако в этом году пальма первенства принадлежит LG с моделью G4 OLED.

В то время как Samsung и Sony продвигают свои флагманские модели с QD-OLED технологией, LG G4 OLED предлагает улучшенную версию WOLED с технологией Micro Lens Array второго поколения.

Звучит сложно, но суть в том, что новый экран может достигать более высокой яркости, чем любой предыдущий OLED от LG, и делать это безопасно в течение длительного времени.

В лабораторных тестах LG G4 OLED достиг пиковой яркости почти в 1500 нит при цветовой точности 1,4041. Добавьте к этому низкую входную задержку в 9,2 мс в игровом режиме, и вы получите рецепт для награжденного OLED-телевизора, который идеально воспроизводит кинофильмы и обеспечивает потрясающий игровой опыт.

LG G4 OLED (фото: Tom's Guide)

LG C3 OLED

Долгое время OLED-телевизоры ассоциировались с высокой ценой. Однако сегодня ситуация изменилась: они стали доступнее и теперь не сильно отличаются по стоимости от среднеценовых моделей с Mini-LED подсветкой.

LG C3 OLED является ярким тому подтверждением: модели с диагональю 42 и 48 дюймов стоят менее тысячи долларов, а цены на 55- и 65-дюймовые версии соответствуют уровню конкурентов.

Разнообразие размеров экрана и доступные цены делают C3 отличным выбором для тех, кто сомневается в необходимости тратить большие деньги на OLED-телевизор.

Вы можете начать с меньшей модели, чтобы оценить технологию, а затем, при необходимости, заменить 65-дюймовый телевизор в гостиной.

Хорошая новость заключается в том, что за исключением небольших различий в пиковой яркости, все модели имеют схожие характеристики: частоту обновления 120 Гц и четыре полноценных порта HDMI 2.1.

В тестах LG C3 достиг пиковой яркости около 820 нит и охватил 98,98 процентов цветового пространства UHDA-P3. Это ниже показателей LG G3, но все равно очень достойный результат.

Хотя LG C3 не может обойти лидеров категории, таких как Samsung S95C или Sony A95L, это фантастический телевизор, который можно купить намного дешевле, чем вы ожидаете.

LG C3 OLED (фото: Tom's Guide)

Sony Bravia XR A95L OLED

Однако если цена не является для вас определяющим фактором, то OLED-телевизор Sony A95L обязательно должен быть в вашем списке желаний.

Его изображение не просто хорошее, оно поражает воображение. Все, что он показывает, выглядит лучше, чем в кинотеатре, благодаря идеальным черным уровням и безупречной обработке движения.

Высококлассная обработка изображения и звучание оправдывают высокую цену, как и поддержка Google TV. Даже лучше, чем WebOS от LG или Tizen от Samsung, Google TV отлично рекомендует контент на основе ранее понравившихся вам шоу и фильмов, а также легко настраивается через настройки.

С показателем Delta E всего 2,856 прямо из коробки, требуется совсем немного усилий, чтобы добиться идеальной цветопередачи, а Google TV не усложняет процесс настройки.

Sony Bravia XR A95L OLED (фото: Tom's Guide)

LG C4 OLED

Если вы не следите за новинками, может быть сложно понять, какие OLED-телевизоры новые, а какие уже год стоят на полках магазинов. LG C4 OLED - это новейшая модель 2024 года, которая появилась в продаже в апреле этого года.

Поскольку это новинка, она дороже прошлогодней модели C3 OLED, но лабораторные тесты показали, что телевизор обладает более высокой пиковой яркостью (1049 нит у C4 против 820 нит у C3).

Если вы планируете смотреть в основном HDR-контент с таких сервисов, как Max, Disney Plus, Netflix и Amazon, то стоит потратить дополнительные деньги. Если вы все еще смотрите контент в формате HD/SDR со своей кабельной приставки, то лучше сэкономить и выбрать LG C3 OLED.

LG C4 OLED (фото: Tom's Guide)