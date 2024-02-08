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Как украинцам переехать в Дубай так, чтобы получать там финансовую помощь (видео)

Четверг 08 февраля 2024 15:47
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Как украинцам переехать в Дубай так, чтобы получать там финансовую помощь (видео) Как украинцам переехать в Дубай и получать выплаты (фото:
Автор: Юлия Любченко

Украинцы могут уехать в Дубай, да еще и за это получать деньги, но для этого нужно знать определенные детали.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам переехать в Дубай и получать за это деньги

Для того чтобы украинцы могли переехать в Дубай, им необходимо знать некоторые детали. Например, существует такая программа "Dubai Business Associates", где вы приезжаете в Дубай на девять месяцев с сентября 2024 года для изучения бизнеса и прохождения мастер-классов.

За это вы получаете бесплатный билет на самолет туда и обратно, проживание в отеле, стипендию, вид на жительство и медицинское страхование.

То есть все, что необходимо для нормального и полноценного проживания в новой стране, вам дается сразу, но и вы едете не просто так, это следует понимать и сначала изучить все правила программы, чтобы не возникало сомнений и вопросов.

Как украинцам переехать в Дубай так, чтобы получать там финансовую помощь (видео)

Как украинцам переехать в Дубай и получать выплаты (фото: Freepik)

Что требуется от вас

Необходимо иметь три года стажа и заинтересованность вести бизнес каким-либо образом связанным с Дубаем. Поскольку вариантов много, то можно что-нибудь для себя выбрать. Что-то такое, в чем вы хотя бы разбираетесь, а дальше вас всему научат и еще будут платить стипендию.

Также необходимо зарегистрироваться по специальной форме до 1 апреля 2024г.

Раньше мы рассказывали о том, как в Великобритании украинцы могут получить грант на бизнес.

Также читайте наш материал о том, смогут ли украинцы получить паспорт в Германии.

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