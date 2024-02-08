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Як українцям переїхати в Дубай так, щоб отримувати там фінансову допомогу (відео)

Четвер 08 лютого 2024 15:47
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Як українцям переїхати в Дубай так, щоб отримувати там фінансову допомогу (відео) Як українцям переїхати у Дубай та отримувати виплати (фото:
Автор: Юлія Любченко

Українці можуть виїхати у Дубай та ще й за це отримувати гроші, але для цього потрібно знати певні деталі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям переїхати у Дубай та отримувати за це гроші

Для того, щоб українці могли переїхати у Дубай, їм необхідно знати деякі деталі. Наприклад, існує така програма "Dubai Business Associates", де ви приїжджаєте в Дубай на дев’ять місяців з вересня 2024 року для вивчення бізнесу та проходження майстер-класів.

За це ви отримуєте безкоштовний квиток на літак туди та назад, проживання в готелі, стипендію, посвідку на проживання та медичне страхування.

Тобто, все, що необхідно для нормального та повноцінного проживання у новій країні, вам дається одразу, але і ви їдете не просто так, це варто розуміти й спочатку вивчити всі правила програми, аби не виникало сумнівів та питань.

Як українцям переїхати в Дубай так, щоб отримувати там фінансову допомогу (відео)

Як українцям переїхати у Дубай та отримувати виплати (фото: Freepik)

Що потребується від вас

Необхідно мати три роки стажу та зацікавленість вести бізнес якимось чином пов’язаний з Дубаєм. Оскільки варіантів багато, то можна щось для себе обрати. Щось таке, в чому ви хоча б розбираєтесь, а далі вас всьому навчать та ще й платитимуть стипендію.

Також необхідно зареєструватися за спеціальною формою до 1 квітня 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес.

Також читайте наш матеріал про те, чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині.

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Дубай стипендии
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