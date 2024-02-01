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Смогут ли украинцы получить паспорт в Германии (видео)

Четверг 01 февраля 2024 17:49
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Смогут ли украинцы получить паспорт в Германии (видео) Могут ли украинцы получить немецкий паспорт (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Сейчас в Германии живет большое количество украинцев, вынужденных переехать из-за войны. Могут ли украинские переселенцы получить там паспорт?

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Могут ли украинцы получить немецкий паспорт

Германия меняет свою миграционную политику, и теперь гражданство можно получить не через 8 лет проживания в стране, а через пять. А люди, которые демонстрируют особые интеграционные достижения - через три.

Что это за интеграционные достижения

Как пояснили эксперты, это получение сертификата знания немецкого языка не меньше уровня С2, быть волонтером в немецких общественных организациях, занимать некую хорошую должность.

Нет конкретного списка достижений. А решение будет принимать отдельный чиновник. Поэтому если вы хотите получить паспорт через 3 года проживания в Германии, то переставайте критиковать немецкую пищу на людях, медицину и другие условия жизни в этой стране.

Также следует отметить, что гражданство не могут получить мужчины, у которых несколько жен, расисты и антисемиты.

Итак, решать сколько лет прожить без немецкого паспорта и гражданства - решать только вам самим. Возможности изменить его имеет каждый, кто сейчас находится в этой стране и планирует оставаться в дальнейшем.

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