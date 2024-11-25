Можете ли вы наклониться к пальцам ног? Вот что значит, если нет

Когда вы последний раз прикасались к пальцам ног? Возможность наклониться вниз и коснуться пальцев ног без дискомфорта - признак хорошей гибкости, что важно для мобильности и долголетия. Но что значит, если вы не можете это сделать?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Penn State University Kinesiology.

Можете ли вы наклониться и коснуться пальцев ног?

По данным кинезиологии Пенсильванского государственного университета, большинство людей, как правило, сосредотачиваются на других важных элементах здорового образа жизни (таких как диета и физические упражнения) и позволяют гибкости и мобильности отойти на второй план.

Эти два фактора здорового образа жизни действительно играют гораздо большую роль, чем принято считать.

Быть гибким и иметь полную подвижность суставов может иметь несколько полезных последствий качества жизни, в частности: уменьшение ежедневной боли и улучшение состояния сосудов.

По словам экспертов, хорошая гибкость является ключевой для предотвращения травм как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

"Если у вас нет хорошей подвижности или гибкости, вы начнете чрезмерно компенсировать другие группы мышц, например плечи или поясницу", – рассказала физиолог Кэти Лотон.

И именно здесь это может повлечь некоторые из этих проблем с суставами или травмы подколенного сухожилия.

Почему с возрастом мы теряем упругость?

Хотя возраст является фактором, наш малоподвижный образ жизни не только способствует напряжению мышц, но даже может вызвать их сокращение со временем.

Вот почему последовательная тренировка на растяжку и гибкость имеет решающее значение для поддержания мышц гибкими и гибкими.

Важнейшее сосредоточиться на областях тела, необходимых для критической подвижности: ваших нижних конечностях: икроножных тканях, подколенные сухожилия, сгибатели бедра в области таза и квадрицепсы в передней части бедра.

Растяжка плеч, шеи и поясницы также полезна. Стремитесь к программе ежедневных растяжек или по крайней мере три-четыре раза в неделю.

Если вам трудно прикоснуться к пальцам ног, начните медленно и растягивайте пальцы ног сидя, используя коврик для йоги на полу. Не торопитесь и сосредоточьтесь на мышцах, которые вы хотите растянуть.