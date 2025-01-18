Простой тест с ложкой определит, достаточно ли вы спите
Недосыпание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и ухудшить повседневную жизнь. Один простой тест поможет определить, действительно ли вы недосыпаете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу эксперта по сну Джеймса Лейнхардта.
Детали теста
Для теста необходимо взять ложку и миску. Эксперт сказал, что маленький трюк нужно выполнить в течение дня.
"Возьмите свою ложку и любую миску или блюдо, которые будут издавать громкий шум", - говорится в сообщении.
Нужно закрыть шторы в комнате, чтобы была сплошная темнота. Далее лягте на кровать и держите ложку над миской и запомните время, когда вы закрываете глаза с намерением заснуть. Когда вы заснете, ваша рука расслабится, ложка падет и шум вас разбудит.
Далее Джеймс объяснил суть этого теста, утверждая, что если вы еще раз посмотрите на часы, то сможете примерно определить, сколько времени вам понадобилось, чтобы заснуть. Эта важная информация поможет понять, действительно ли вы страдаете от депривации сна.
"Если это менее пяти минут, то, вероятно, вы действительно недосыпаете. Если вы заснули через 10 минут, то вам, вероятно, тоже нужно больше сна", - сказал он.
Сколько должны спать люди
Здоровому взрослому человеку обычно требуется от 7 до 9 часов сна.
Такие факторы, как возраст, здоровье и личные обстоятельства, влияют на то, сколько человеку нужно сна. Кроме того, некоторые люди от природы спят больше, чем другие.
Однако плохие привычки ко сну или плохая гигиена сна, например отсутствие расслабления перед сном, часто вызывают проблемы со сном.
Признаки того, что у вас возникли проблемы со сном, включают:
- трудное засыпание
- долго не спите ночью
- просыпаетесь несколько раз в течение ночи
- просыпаетесь рано и не можете снова заснуть
- чувствуете угнетение или плохое настроение
- возникают трудности с концентрацией
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