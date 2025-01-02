6 способов, которые помогут утром просыпаться как можно раньше

Раннее пробуждение может быть трудным, особенно, если вы поздно ложитесь спать. Эксперты назвали 6 способов, которые помогут проснуться утром быстро и без стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Доктор медицинских наук Генри Файнсильвер рассказал, что подростки и молодые люди (в возрасте от 15 до 25 лет), как правило, "ночные совы", тогда как люди старшего возраста (в возрасте от 70 до 80 лет) - "утренние".

Попытка стать "утренним человеком" может быть не лучшим шагом для всех. В частности, если вы чувствуете дневную сонливость, то это может быть симптомом проблемы со здоровьем.

Также эксперт назвал 6 советов, которые помогут просыпаться раньше и сделать это постоянной привычкой.

Определите свою мотивацию

Определение причин того, чтобы стать "утренним человеком", является ключевым для внесения изменений.

Терапевт Жанетт Лорандини рассказала, что это также может дать дополнительный заряд энергии, когда вы чувствуете усталость или нежелание встать с постели.

Составьте график сна

После установки будильника с идеальным временем пробуждения сделайте все возможное, чтобы не нажимать кнопку отложения.

Независимо от того, насколько плохо вы себя чувствуете, вставайте, когда зазвонит ваш будильник.

Затем, в зависимости от того, сколько часов сна вам нужно определите, когда вы должны спать этой ночью. Например, если ваша цель спать семь часов, не ложитесь спать раньше полуночи. До этого времени может быть трудно бодрствовать, но после этого ваше гомеостатическое влечение ко сну, то есть естественная потребность организма во сне сработает, и ваше тело приспособится к новому расписанию.

Начните день со света

Наши внутренние биологические часы находятся под прямым влиянием света, поэтому подвергать себя большому количеству света в течение дня важно, чтобы стать "утренним человеком".

Проснувшись, выпейте кофе возле окна или, если погода позволяет, выйдите на улицу для легкой прогулки.

И освещение, и физическая активность помогут разбудить мозг и тело, в конечном итоге делая утро более приятным.

Соблюдайте правила гигиены сна

Чем хуже качество вашего сна, тем труднее вам будет встать утром. Поэтому стоит придерживаться нескольких основных правил гигиены здорового сна. В частности избегайте кофеина за шесть часов до сна.

По словам доктора Фейнсильвера, употребление кофеина поздно вечером может затруднить засыпание. Несмотря на то, что алкоголь может вызвать у вас усталость и желание заснуть, он фактически нарушит глубокий сон посреди ночи, метаболизируясь в организме.

Другие полезные гигиенические привычки сна включают темноту и прохладу в комнате, использование вентиляторов или увлажнителей для блокировки шумового загрязнения и избегание длительного времени перед сном перед сном.

Наслаждайтесь процедурами утром

Изменив то, как вы начинаете и заканчиваете день, вам будет легче вставать раньше. Проснувшись, найдите время для себя, чтобы сделать что-то позитивное, что мотивирует вас на день.

Независимо от того, это ведение дневника, растяжка, прослушивание музыки или практические упражнения, делайте все, что поможет чувствовать себя бодрым и готовым к новому дню.

Если вы действительно занимаетесь чем-то приятным и начинаете наслаждаться утренним временем, которое вы уделяете себе, вы с большей вероятностью будете вставать с постели в один и тот же день за днем.

Вечером посвятите час перед сном, занимаясь чем-то расслабляющим вдали от кровати, например, читая или слушая музыку.

Оставайтесь последовательными даже в выходные

Когда вы пытаетесь сформировать новые привычки, такие как рано просыпаться, последовательность является ключевой, поскольку она создает ощущение стабильности и предсказуемости.

Практика одного и того же поведения со временем помогает построить сильные нейронные пути.

Это также помогает сломать старые шаблоны и создать новые, которые больше соответствуют целям и желаниям. Помня об этом, избегайте ложиться спать на час после пробуждения, даже в выходные дни.