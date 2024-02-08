10 сильных цитат Сырского об Украине, войне и победе

8 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины . Он заменит Валерия Залужного.

При написании материала были использованы источники: интервью Сырского для BBC, УНИАН, The Guardian, The Economist и Интерфакс.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 мощных цитат Сырского о войне, Украине, Бахмуте и победе.

"Это (возвращение Бахмута - ред.) принципиальное дело, дело чести. Потому что мы потеряли много наших побратимов, много наших военнослужащих, когда мы обороняли Бахмут.

"Россияне не идиоты. Они не слабы. Каждый, кто недооценивает, обречен на поражение"

"Мы внимательно изучаем противника. И на каждый яд найдется противоядие"

Что Сырский говорил о войне (фото: Getty Images)

Ранее мы уже рассказывали, что как Залужный стал главнокомандующим ВСУ.

Кроме этого, недавно появилось объяснение того, что известно о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.