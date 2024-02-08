10 сильных цитат Сырского об Украине, войне и победе
8 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он заменит Валерия Залужного.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 мощных цитат Сырского о войне, Украине, Бахмуте и победе.
При написании материала были использованы источники: интервью Сырского для BBC, УНИАН, The Guardian, The Economist и Интерфакс.
Что новый главнокомандующий говорил о войне и победе:
- "Любую армию можно победить, но победить народ, который осознанно борется за свою свободу - нельзя"
- "Война - это сложный и трудный путь, но мы должны его пройти ради наших детей, их счастливого будущего, сохранения и расцвета нашего государства!"
- "Наш народ ждет от нас побед. Разных побед, символических побед"
- "Каждый хочет мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных помех"
- "Мы победим, когда враг будет уничтожен, а мы будем стоять на своих границах".
Что Сырский говорил о войне (фото: Getty Images)
Цитаты Сырского о Бахмуте, украинских военных, потерях и россиянах:
- "Убийства, насилие, бесправие, полностью разрушенная инфраструктура - все это мы видели на территориях, которые освобождали от оккупантов. Никаких иллюзий нет. Поэтому каждый, кто сегодня защищает Украину, понимает, что нашу землю, наши семьи и наших детей нужно защитить от этого всего"
- "Каждую потерю я чувствую здесь, в самом сердце"
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"Мы внимательно изучаем противника. И на каждый яд найдется противоядие"
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"Россияне не идиоты. Они не слабы. Каждый, кто недооценивает, обречен на поражение"
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"Это (возвращение Бахмута - ред.) принципиальное дело, дело чести. Потому что мы потеряли много наших побратимов, много наших военнослужащих, когда мы обороняли Бахмут.
Ранее мы уже рассказывали, что как Залужный стал главнокомандующим ВСУ.
Кроме этого, недавно появилось объяснение того, что известно о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.