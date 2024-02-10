Как выглядит военный после 20 месяцев в российском плену. Эти фото должен увидеть весь мир

В январе этого года из российского плена удалось вернуть 41-летнего военного 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимира Цемы-Бурсова. Мужчина, который до этого весил 95 килограммов, после 20 месяцев в плену весил всего 57 килограмм при росте в 191 сантиметр.

Как военный выглядел до плена и в каком он сейчас состоянии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Фото до и после плена - их должен увидеть весь мир

"Вот как выглядит Владимир Цема-Бурсов после обмена после 20 месяцев в российском плену. Мы даже не можем представить, что они сделали с ним и другими украинскими военнопленными, но мы обязательно будем бороться, чтобы вернуть их всех домой!" - говорится в посте от United24.

Разницу на фото действительно сложно не заметить. В плену мужчина сильно похудел, он совсем не похож на того улыбающегося и счастливого человека с фото "до".

Военный до и после плена (фото: instagram.com/united24.media)

Что пережил мужчина

В недавнем интервью военный рассказывал, что попал в плен, 12 апреля 2022 года. До этого мужчина работал в Мариуполе музыкантом, а также на круизных лайнерах. А в 2020 году Цемма-Бурсов прошел набор в оркестр в 56-ю бригаду.

В начале полномасштабной войны мужчина был на дежурстве, затем он был на территории металлургического комбината имени Ильича. В апреле военный и его сослуживцы пытались выйти из окружения, но попали в плен.

Военного ужерживали на временно оккупированной Луганской области, также он пережил пытки в "Еленовке". Россияне избивали и издевались над пленными. Когда мужчина вернулся в Украину, он даже не сразу сумел это понять. Сейчас он приходит в себя от плена.

"Сейчас я на лечении в одном из медучреждений на Полтавщине. Состояние моего здоровья намного хуже, чем я ожидал. У меня, как говорится, "целый букет" болезней, среди которых хронический гастрит на стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит на стадии ремиссии и так далее", - рассказал военный.