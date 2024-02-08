Факты из биографии Сырского. Где родился главнокомандующий ВСУ и кто его жена

8 февраля стало известно, что Александр Сырский - новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины . И потому сейчас многим будет интересно узнать его биографию.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о Сырском, кто его жена и сколько у него детей.

Где родился Сырский

Известно, что Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Александровского района Владимирской области, в России. Впрочем, в 80-е годы он переехал в Украину.

Что известно о Сырском (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сырский учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, а затем с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины. Впоследствии Сырский получил образование в Национальной академии обороны Украины.

Кроме того, Сырский защитил кандидатскую диссертацию. Он - кандидат военных наук.

Факты о Сырском (фото: Getty Images)

Награды Сырского

Генерал-полковник был начальником штаба АТО, после этого возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ. Впоследствии Сырский стал командующим Штаба, а после этого - командующим Сухопутными войсками ВСУ. С 2022 по 2023 годы он был командующим ОСУВ "Хортица" и руководил обороной Соледара и Бахмута в период с осени 2022 по весну 2023 года.

Он получил следующие награды:

звание Героя Украины и орден "Золота Зірка"

Крест боевых заслуг

Орден Богдана Хмельницкого

Орден Богдана Хмельницкого II и III ст.

Биография Сырского (фото: GettyImages)

Семья Сырского - кто его жена и сколько у него детей

Известно, что Сырский живет в браке с Тамарой Харченко. Она - сотрудница Государственной фискальной службы. Там женщина может работать главным инспектором.

Супруги воспитывают двоих детей. Старшего они назвали Александром, род его деятельности неизвестен. А в 2018 году у Сырского родился еще один сын, его назвали Антоном.