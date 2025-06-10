Как составить список целей и наконец начать их воплощать

Список целей - это не просто запись желаний в блокноте. Это инструмент, который может дать направление в жизни и заставить двигаться. Но многие либо не составляют его вовсе, либо делают это бессистемно - и тогда результата не будет. Как составить список целей так, чтобы он работал, и как сделать первые шаги к их воплощению?

Как составить список целей и добиться их выполнения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Как не забросить список целей в первые же недели

Наверное, у каждого был момент, когда хочется сесть, записать свои мечты, составить план действий и... тадам! Начать новую жизнь. Но в реальности все не так просто.

"Сначала думаешь: "А что я вообще хочу?" Потом: "А это реально?" А дальше мозг подбрасывает: "А что если не получится?" И список так и остается лежать в заметках, собирая виртуальную пыль", - говорит эксперт.

По его словам, проблемы большинства таких списков целей - в двух вещах:

Цели не конкретные

Цели не подкреплены реалистичным планом действий

"Например, цель "быть счастливее" или "стать богатым" не работает. Это состояние, а не цель. А вот "увеличить доход на 20% за полгода через дополнительную работу или проект" - уже что-то, с чем можно работать", - объясняет коуч.

Как составить список целей правильно

Как сделать так, чтобы цели не просто остались на бумаге, а действительно начали осуществляться?

Шаг 1. Позволь себе хотеть

Это может звучать странно, но многие люди даже не знают, чего они хотят. Они знают, что "надо", "необходимо" или "было бы неплохо".

"Но как же настоящие желания? Тут стоп. Поэтому начни с простого: напиши все, что приходит в голову. Даже если оно кажется глупым, недостижимым или несерьезным. Главное - запустить внутренний механизм "разрешения", - советует Виталий Курсик.

Шаг 2. Фильтруем "чужие" цели

После первого списка просмотри его внимательно. Все ли эти пункты твои? Нет ли среди них того, что навязали общество, семья или тренды?

Например, "выучить китайский", потому что сейчас модно, или "построить бизнес", потому что все этим занимаются. Если пункт не вызывает у тебя эмоций - вычеркивай без сожаления", - объясняет специалист.

Шаг 3. Делаем цели конкретными

"Хочу быть богатым" - это не цель. "Хочу иметь пассивный доход $3000 в месяц" - уже что-то ближе к реальной цели.

Чтобы цель стала реальной, она должна быть:

Четкой - что именно ты хочешь?

Измеримой - как поймешь, что достиг?

Реалистичной - это возможно для тебя за определенное время?

С ограниченным сроком - когда ты это сделаешь?

"Например, "Хочу начать бегать" - звучит красиво, но размыто. А "Бегать 3 раза в неделю по 5 км и пробежать полумарафон через год" - уже понятный ориентир", - добавляет эксперт.

Шаг 4. Маленькие шаги - большие изменения

Одна из самых больших ловушек - желание сделать все и сразу. Резко менять жизнь - это круто, но в основном ведет к выгоранию.

"Лучше разбить каждую цель на маленькие шаги. Например: Хочешь сменить работу? Сначала обнови резюме. Потом составь список компаний. Затем начни отправлять заявки. Хочешь похудеть? Не садись на жесткую диету, а сначала просто замени сладкое на фрукты. Маленькие действия создают импульс, а он превращается в привычку", - объясняет коуч.

Шаг 5. Проблемы будут - и это нормально

Любая цель - это путь, а не прямая линия. И на этом пути будут моменты, когда опускаются руки. Но главное - не воспринимать это как провал.

Вместо "Я сдался" думай "Я сделал паузу". Пересматривай план, адаптируй, меняй подход. Важно не останавливаться, а гибко двигаться вперед", - советует Виталий Курсик.

Он добавляет, что есть еще несколько важных правил, которые помогут достичь намеченных целей. А именно:

Формулируйте желания в позитивном ключе

Ограничьте список до 5-7 целей (на год)

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Добавляйте дедлайны

Добавьте четкие действия для достижения

Начинайте с чего-то простого

Проверяйте регулярно свой прогресс

Найдите себе наставника или друга, который будет поддерживать

А если сложно?

Если чувствуешь, что самостоятельно не можешь разобраться, что хочешь или как к этому идти - здесь поможет специалист (психолог или коуч).

"Многие люди не воплощают свои цели не потому, что они ленивы, а потому, что есть страхи, внутренние блоки или просто хаос в мыслях. Помни: цели - это не о жестком самоконтроле и давлении, а о создании жизни, которую действительно хочется проживать", - резюмирует Виталий Курсик.