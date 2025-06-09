Что значит "жить сегодня"? И почему это не имеет ничего общего с "пустить все на самотек"

"Жить здесь и сейчас" - фраза, которая сегодня звучит из каждого угла: от психологов до блогеров. Но за красивым лозунгом об осознанной жизни часто скрывается хаос. Потому что одни под этим понимают внимательность к моменту, а другие - лицензию на безответственность.

Что на самом деле значит "жить сегодня" и как не перепутать с "забить на все", рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Что такое "жить сегодня"

Понятие осознанной жизни появилось не вчера. Еще Эпикур говорил о ценности момента, а в дзен-буддизме сосредоточенность на "сейчас" является центральной практикой.

Однако с инстаграмной эстетикой это превратилось в нечто поверхностное: утренний кофе, рассветы и фраза "главное - кайфовать".

"Жить сегодня - это не значит пуститься во все тяжкие, утешая себя мыслью: "А завтра хоть потоп". Это также не означает, что надо немедленно увольняться с работы, продавать квартиру, уходить в монастырь или ехать на Бали - хотя, согласимся, иногда хочется именно так", - говорит эксперт.

Он добавил, что на самом деле "жить сегодня" - это об осознании. О способности быть здесь и сейчас, не прокручивая в голове 5 сценариев "а что если" и не застревая в прошлом, где "я же могла тогда...".

"Это когда ты: ешь обед и реально его смакуешь, а не засовываешь что-то в себя между двумя совещаниями. Когда общаешься с близким человеком и действительно слушаешь, а не бросаешь "угу" краем уха, потому что параллельно проверяешь почту. Радуешься моменту, даже если это просто луч солнца на лице, а не грандиозный успех. Жить сегодня - это не отказ от планов и ответственности. Это умение не откладывать себя на потом. Потому что потом может не быть", - объясняет коуч.

Он говорит, что это еще и о балансе - между мечтой о будущем и благодарностью за сейчас. И о том, чтобы спрашивать себя каждый день: "Что именно сделает мой день настоящим?", "Что мне хочется почувствовать, прожить, создать именно сегодня?"

Как не перепутать осознанность с бегством и эгоизмом

Пофигизм - это про бегство, осознанность - про присутствие. Когда человек "забивает на все", он избегает ответственности, конфликтов, обязательств.

"Это пассивное решение: бегство в бездействие под маской "жизни здесь и сейчас". Осознанность же - это активная позиция. Это способность увидеть, что именно происходит сейчас, назвать это и выбрать реакцию", - пояснил специалист.

Пример:

"Забить на все" - это не пойти на важную встречу, потому что "нет настроения".

"Жить сегодня" - это почувствовать усталость, признать ее, но найти способ быть на встрече без ущерба себе.

Как понять, что вы живете осознанно, а не просто "забили на все":

Вы можете объяснить, почему сегодня выбрали именно эти действия, а не другие

Вы не избегаете будущего, а включены в него без страха

Ваши решения не вредят другим и не ведут к разрушению себя

Вы не прокрастинируете, а умеете быть эффективными и чувствительными одновременно

Осознанность с планированием или нет?

По словам Виталия Курсика, осознанная жизнь не противоречит планированию. Наоборот, осознанный человек не живет без целей. Но есть один нюанс.

"Он просто не ставит будущее выше настоящего. Он может мечтать, планировать, инвестировать в долгосрочные вещи, но при этом не забывает: каждое "завтра" начинается с "сегодня". Парадокс в том, что когда мы полностью присутствуем в моменте, мы лучше готовим почву для будущего. Потому что решения принимаются не на автопилоте, а с сознательным выбором", - объясняет эксперт.

Жить в моменте - не значит отвергать ответственность. Это значит присутствовать настолько, чтобы не действовать вслепую.

"Люди, которые действительно живут здесь и сейчас, обычно лучше планируют и принимают ответственные решения. Потому что они воспринимают себя глубже. Если вам трудно осознать себя и свою жизнь - всегда поможет специалист (психолог или коуч). Жить сегодня - это навык, который, к счастью, тренируется", - резюмирует Виталий Курсик.