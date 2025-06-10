Як скласти список цілей та нарешті почати їх втілювати

Список цілей - це не просто запис бажань у блокноті. Це інструмент, що може дати напрямок у житті й змусити рухатися. Але багато хто або не складає його зовсім, або робить це безсистемно - і тоді результату не буде. Як скласти список цілей так, щоб він працював, і як зробити перші кроки до їх втілення?

Як скласти список цілей і добитися їх виконання, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Як не закинути список цілей у перші ж тижні

Мабуть, у кожного був момент, коли хочеться сісти, записати свої мрії, скласти план дій і… тадам! Почати нове життя. Але в реальності все не так просто.

"Спочатку думаєш: "А що я взагалі хочу?" Потім: "А це реально?" А далі мозок підкидає: "А що як не вийде?" І список так і залишається лежати в нотатках, збираючи віртуальний пил", - каже експерт.

За його словами, проблеми більшості таких списків цілей - у двох речах:

Цілі не конкретні

Цілі не підкріплені реалістичним планом дій

"Наприклад, ціль "бути щасливішим" або "стати багатим" не працює. Це стан, а не мета. А от "збільшити дохід на 20% за пів року через додаткову роботу або проєкт" - вже щось, з чим можна працювати", - пояснює коуч.

Як скласти список цілей правильно

Як зробити так, щоб цілі не просто залишилися на папері, а справді почали здійснюватися?

Крок 1. Дозволь собі хотіти

Це може звучати дивно, але багато людей навіть не знають, чого вони хочуть. Вони знають, що "треба", "необхідно" або "було б непогано".

"Але як же ж справжні бажання? Тут стоп. Тому почни з простого: напиши все, що приходить у голову. Навіть якщо воно здається дурним, недосяжним або несерйозним. Головне - запустити внутрішній механізм "дозволу", - радить Віталій Курсік.

Крок 2. Фільтруємо "чужі" цілі

Після першого списку переглянь його уважно. Чи всі ці пункти твої? Чи немає серед них того, що нав’язали суспільство, родина чи тренди?

Наприклад, "вивчити китайську", бо зараз модно, або "побудувати бізнес", бо всі цим займаються. Якщо пункт не викликає у тебе емоцій - викреслюй без жалю", - пояснює фахівець.

Крок 3. Робимо цілі конкретними

"Хочу бути багатим" – це не мета. "Хочу мати пасивний дохід $3000 на місяць" - вже щось ближче до реальної цілі.

Щоб мета стала реальною, вона має бути:

Чіткою - що саме ти хочеш?

Вимірюваною - як зрозумієш, що досягнув?

Реалістичною - це можливо для тебе за певний час?

З обмеженим терміном - коли ти це зробиш?

"Наприклад, "Хочу почати бігати" - звучить красиво, але розмито. А "Бігати 3 рази на тиждень по 5 км і пробігти півмарафон через рік" - вже зрозумілий орієнтир", - додає експерт.

Крок 4. Маленькі кроки - великі зміни

Одна з найбільших пасток - бажання зробити все й одразу. Різко міняти життя - це круто, але переважно веде до вигорання.

"Краще розбити кожну мету на маленькі кроки. Наприклад: Хочеш змінити роботу? Спочатку онови резюме. Потім склади список компаній. Потім почни відправляти заявки. Хочеш схуднути? Не сідай на жорстку дієту, а спочатку просто заміни солодке на фрукти. Маленькі дії створюють імпульс, а він перетворюється на звичку", - пояснює коуч.

Крок 5. Проблеми будуть - і це нормально

Будь-яка мета - це шлях, а не пряма лінія. І на цьому шляху будуть моменти, коли опускаються руки. Але головне - не сприймати це як провал.

Замість "Я здався" думай "Я зробив паузу". Переглядай план, адаптуй, змінюй підхід. Важливо не зупинятися, а гнучко рухатися вперед", - радить Віталій Курсік.

Він додає, що є ще декілька важливих правил, які допоможуть досягти намічених цілей. А саме:

Формулюйте бажання в позитивному ключі

Обмежте список до 5-7 цілей (на рік)

Розділіть на категорії: фінанси, здоров'я, стосунки, розвиток, емоційний стан

Додавайте дедлайни

Додайте чіткі дії для досягнення

Починайте з чогось простого

Перевіряйте регулярно свій прогрес

Знайдіть собі наставника або друга, який буде підтримувати

А якщо складно?

Якщо відчуваєш, що самостійно не можеш розібратися, що хочеш або як до цього йти - тут допоможе спеціаліст (психолог або коуч).

"Багато людей не втілюють свої цілі не тому, що вони ліниві, а тому, що є страхи, внутрішні блоки або просто хаос у думках. Пам’ятай: цілі - це не про жорсткий самоконтроль і тиск, а про створення життя, яке справді хочеться проживати", - резюмує Віталій Курсік.