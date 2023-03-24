Как быстро размягчить масло до комнатной температуры: простые способы

Часто в рецептах указано, что нужно добавить размягченное сливочное масло. Его следует заблаговременно извлекать из холодильника или воспользоваться способами, которые быстро растопят масло.

Что понадобится для того, чтобы размягчить масло до комнатной температуры - читайте в нашем материале ниже .

Нарежьте или натрите

Если вы нарежете масло на куски, а не оставите его в одном крупном брикете, оно нагреется до комнатной температуры гораздо быстрее.

Нарежьте его тонкими ломтиками или кусочками, и примерно через 10 минут у вас будет размягченное масло. Если вам нужно ускорить процесс или у вас замороженное масло, используйте терку, чтобы натереть его. Приблизительно через пять минут ваше масло должно быть готово к употреблению.

Сделайте ванную с горячей водой

Нужно налить горячую воду в миску. Через несколько минут вылейте воду и положите туда масло и быстро накройте. Тепло от чашечки размягчит ваше масло всего за несколько минут.

Микроволновка

Если вам нужно использовать размягченное масло, можете воспользоваться микроволновкой. Нарежьте продукт на кусочки, положите в миску и поставьте в микроволновку на 5 секунд. Тогда извлеките, переверните и повторите. Делайте так, пока масло не размягчится.

Раскатайте масло

Отличный способ быстро размягчить масло для крема - это раскатать его. Нужно положить кусочек масла между двумя листами пергаментной бумаги и скалкой раскатать его.