Самый простой способ сделать масло за 10 минут: вкуснее и дешевле магазинного

Вкусное бутербродное масло можно сделать самостоятельно буквально за 10 минут. Вам понадобится сметана, миксер и очень простой рецепт.

Как сделать масло из сметаны - читайте в рецепте ниже.

Какую брать сметану

Для приготовления масла нужно брать домашнюю сметану. Не обязательно, чтобы она была очень свежей. Подойдет даже та, которая уже давно стоит в холодильнике. Она может быть старая, срок годности уже подходит к концу, но она не должна быть испорченной или просроченной.

Для масла важна жирность сметаны - не менее 45-55%. Чтобы сделать 350 г масла вам нужно 500 мл сметаны.

Перед приготовлением масла, достаньте сметану из холодильника и оставьте на 2-3 часа, чтобы она стала комнатной температуры.

Как сделать масло

Сметану налейте в глубокую миску или выложите ее ложкой, если она очень густая. Возьмите миксер и начинайте взбивать сметану на самой большой скорости. Через минуту сметана начнет густеть и превращаться в маслянистую однородную массу.

Однако это еще не масло, поэтому продолжаем взбивать дальше. Скорость миксера можно убавить. Еще через минуту начнет отходить жидкость, которая называется пахта.

Ее также используют в кулинарии и добавляют в выпечку. Кроме того, с пахтой есть множество интересных рецептов - блины, оладьи, пироги.

Когда пахта станет видна невооруженным глазом, выключаем миксер. Аккуратно ложкой выкладываем более твердую массу в другую посуду - так, чтобы вся жидкость осталась в миске.

Масло оставляем на некоторое время и ждем, чтобы стекла вся жидкость. Потом ее сливаем и придаем маслу форму - можно сложить в специальную коробку. Ком масла можно ополоснуть в миске ледяной воды, чтобы смыть остатки пахты и убрать запах сметаны. Отправляем масло на 30 минут в морозильную камеру, для застывания.

Из 500 мл сметаны должно получится около 350 г свежего масла. Хранить такое масло можно в холодильнике, до 14 дней. Если у вас получился большой кусок, то часть можно заморозить.

А как готовили наши предки без миксера

Есть и более древний способ, который использовали наши бабушки в то время, когда не было никаких миксеров. Этим способом до сих пор часто пользуются в селах.

Возьмите стеклянную банку - она должна быть в два раза больше объема сметаны. В идеале - поместите 500 мл сметаны в банку 3 л. Закройте банку плотной крышкой.

И начинайте банку встряхивать и катать. На всю процедуру у вас уйдет от 15 до 30 минут. Дождитесь, пока сначала появятся комочки масла, а потом все эти хлопья соберутся в один большой ком.

Достаньте масло из банки, отожмите сыворотку, промойте его в ледяной воде. Сложите в форму и отправьте на полчаса в морозильную камеру.