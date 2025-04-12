Как разобраться в себе, когда ничего не понятно: начни с этих 10 вопросов

Ощущение, будто живешь не свою жизнь, не редкость. Работа не радует, мечты не мотивируют, а "все как-то не так". В такие моменты важно остановиться и честно спросить себя: чего я действительно хочу?

Как разобраться в себе, какие важные вопросы нужно себе задать, чтобы сдвинуться с места, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Как понять, чего я хочу от жизни? Знаешь это ощущение, когда что-то не так, но ты не можешь объяснить, что именно? Вроде бы живешь, работаешь, отдыхаешь, а все равно какое-то внутреннее "не то".

"Если это про тебя, значит, пора разобраться, чего же на самом деле ты хочешь от жизни. Что тебе поможет? Вопросы к себе. Они действуют как фонарик, освещающий путь в темноте", - говорит эксперт.

10 вопросов, которые стоит себе задать

Что меня радует без каких-либо "но"?

Что вызывает в тебе искренний интерес, даже если никто не платит за это деньги и никто не оценивает? Что приносит удовольствие?

Если бы я не боялся ошибиться, что бы я сделал в первую очередь?

Часто страх провала останавливает нас еще до того, как мы попробовали. Определи, что ты до сих пор не сделал из-за своего страха.

Чего бы я хотел больше в своей жизни?

Денег, свободы, творчества, любви, адреналина? А может, наоборот - больше тишины и покоя?

Что меня реально раздражает в моей жизни?

"Составь список вещей, которые на самом деле тебя раздражают. Просто выписывай все, что приходит в голову. Это могут быть вещи, которые стоит отпустить", - советует коуч.

Когда я в последний раз чувствовал(а) себя по-настоящему живым(ой)?

Что это был за момент? Что ты делал(а)? Зафиксируй это в своей памяти.

Если бы я знал(а), что мне осталось жить год, что бы я изменил(а) прямо сейчас?

Резко, но эффективно - отсекает ненужное и показывает, что для тебя важно.

Чем бы я занимался(лась), если бы деньги не были проблемой?

"Мечтать без ограничений - хороший способ увидеть истинные желания. Просто представь, что деньги больше не имеют ценности или у тебя их столько, что ты можешь больше никогда о них не думать. Записывай, что бы ты сделал", - советует специалист.

Какие люди меня вдохновляют?

Почему именно они? Что в их жизни резонирует с тобой?

Какое дело заставляет меня забывать о времени?

Когда ты погружаешься в это настолько, что часы пролетают как минуты? Это может быть хобби, работа, отдых, даже просто природа. Но найди то, что отключает тебя от всего мира.

Что я боюсь делать, но постоянно об этом думаю?

Возможно, именно здесь и спрятано твое истинное желание.

Как использовать эти вопросы?

Отвечай честно (даже если ответ кажется странным или нелогичным).

Записывай ответы - на бумаге мысли приобретают четкую форму.

Посмотри на общую картину - это поможет заметить, что повторяется в ответах.

Попробуй маленький эксперимент - сделай хотя бы один шаг в сторону того, что тебя зацепило.

"Если все равно чувствуешь путаницу, не бойся обратиться к коучу. Иногда нужен кто-то, кто поможет навести порядок в голове и найти ответы, которые уже внутри тебя", - резюмирует Виталий Курсик.