Нет сил, и все раздражает? 5 способов выбраться из весенней апатии
Весна - время обновления, но вместо энергии и подъема многие сталкиваются с апатией, усталостью и ощущением, что "ничего не хочется". Почему это случается именно сейчас и как себе помочь, когда привычные советы не работают?
Почему весной нас накрывает апатия и как из нее выбраться и снова почувствовать желание жить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.
Весна - пора обновления, цветения и... истощения. Вместо энергии и вдохновения многие чувствуют усталость, раздражение и нежелание что-то делать.
"Знакомо? Это классическая весенняя апатия. Но ее можно преодолеть - главное, правильно подойти к этому вопросу", - говорит эксперт.
Почему нас накрывает весенней апатией
Весна - это стресс для организма. После зимы тело истощено, меняется биоритм, гормональная система перестраивается.
"А ещё - недостаток витаминов, погодные перепады и привычка "зимнего режима", когда хотелось только спать и прятаться под пледом", - объясняет коуч.
Как преодолеть весеннюю апатию
Дать себе немного времени
Апатия - это сигнал, что организму нужен отдых. Позвольте себе несколько дней без угрызений совести: спите больше, делайте только самое необходимое, не заставляйте себя "выдувать" энергию.
Переключить фокус на приятное
Если мысль о работе или делах вызывает только усталость, найдите что-то, что приносит удовольствие: любимую музыку, книгу, прогулки, общение с друзьями.
"Маленькие радости заряжают лучше любых мотивационных речей", - подсказывает Виталий Курсик.
Выйти на солнце и воздух
Весеннее солнце - природный антидепрессант. Даже 20 минут в день на свежем воздухе улучшат самочувствие и помогут мозгу проснуться.
Добавить движение
Не обязательно бежать в спортзал. Просто больше ходите, сделайте несколько растяжек утром, двигайтесь под музыку.
"Тело скажет "спасибо" - а вместе с ним и настроение улучшится", - подчеркивает специалист.
Маленькие шаги - большие перемены
Если кажется, что не хочется ничего, поставьте перед собой минимальную задачу: не "разобрать все дела", а просто написать список, не "начать новую жизнь", а встать с кровати и выпить стакан воды.
Главное - начать двигаться. Весна - это не только пробуждение природы, но и время, когда можно "перезапустить" себя.
"Если самостоятельно справиться с апатией трудно - возможно, это сигнал более глубоких внутренних блоков. В таких случаях стоит обратиться к специалисту, который поможет найти источник вдохновения и силы для движения вперед", - резюмирует Виталий Курсик.