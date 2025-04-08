Нет сил, и все раздражает? 5 способов выбраться из весенней апатии

Весна - время обновления, но вместо энергии и подъема многие сталкиваются с апатией, усталостью и ощущением, что "ничего не хочется". Почему это случается именно сейчас и как себе помочь, когда привычные советы не работают?

Почему весной нас накрывает апатия и как из нее выбраться и снова почувствовать желание жить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Весна - пора обновления, цветения и... истощения. Вместо энергии и вдохновения многие чувствуют усталость, раздражение и нежелание что-то делать.

"Знакомо? Это классическая весенняя апатия. Но ее можно преодолеть - главное, правильно подойти к этому вопросу", - говорит эксперт.

Почему нас накрывает весенней апатией

Весна - это стресс для организма. После зимы тело истощено, меняется биоритм, гормональная система перестраивается.

"А ещё - недостаток витаминов, погодные перепады и привычка "зимнего режима", когда хотелось только спать и прятаться под пледом", - объясняет коуч.

Как преодолеть весеннюю апатию

Дать себе немного времени

Апатия - это сигнал, что организму нужен отдых. Позвольте себе несколько дней без угрызений совести: спите больше, делайте только самое необходимое, не заставляйте себя "выдувать" энергию.

Переключить фокус на приятное

Если мысль о работе или делах вызывает только усталость, найдите что-то, что приносит удовольствие: любимую музыку, книгу, прогулки, общение с друзьями.

"Маленькие радости заряжают лучше любых мотивационных речей", - подсказывает Виталий Курсик.

Выйти на солнце и воздух

Весеннее солнце - природный антидепрессант. Даже 20 минут в день на свежем воздухе улучшат самочувствие и помогут мозгу проснуться.

Добавить движение

Не обязательно бежать в спортзал. Просто больше ходите, сделайте несколько растяжек утром, двигайтесь под музыку.

"Тело скажет "спасибо" - а вместе с ним и настроение улучшится", - подчеркивает специалист.

Маленькие шаги - большие перемены

Если кажется, что не хочется ничего, поставьте перед собой минимальную задачу: не "разобрать все дела", а просто написать список, не "начать новую жизнь", а встать с кровати и выпить стакан воды.

Главное - начать двигаться. Весна - это не только пробуждение природы, но и время, когда можно "перезапустить" себя.

"Если самостоятельно справиться с апатией трудно - возможно, это сигнал более глубоких внутренних блоков. В таких случаях стоит обратиться к специалисту, который поможет найти источник вдохновения и силы для движения вперед", - резюмирует Виталий Курсик.