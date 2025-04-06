Мои потребности: почему важно слушать себя и как правильно их удовлетворять?

Мои собственные потребности - это то, что имеет ключевое значение для внутренней гармонии и психического здоровья. Все мы имеем физические, эмоциональные и психологические потребности, и если мы не научились правильно их распознавать и удовлетворять, это может привести к стрессу, выгоранию или внутренней дисгармонии.

Как понять свои потребности, научиться слушать себя и правильно удовлетворять их для гармоничной жизни, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Что такое потребности

Часто можно услышать: "Слушай свои потребности", "Делай то, что тебе нужно", "Заботься о себе". Звучит разумно, но давайте честно - а что такое "собственные потребности"? И как их вообще найти, если всю жизнь приучали думать сначала о других?

"Потребности - это не прихоти. Многие путают потребности с желаниями. Например, "Хочу отдохнуть на Бали" - это желание. А вот "Мне нужен отдых, потому что я истощен" - это уже потребность", - объясняет эксперт.

Он добавил, что есть еще одна проблема, почему мы не умеем различать потребности и желания, и слушать самих себя.

"Проблема в том, что с детства нас часто учили: "Не капризничай, потерпи!" - то есть твои потребности неважны. "Думай о других" - а о себе потом, если останется время. "Это эгоизм" - просить о помощи или брать паузу. В результате многие взрослые даже не знают, чего они хотят, но точно знают, что "надо быть хорошим", "нельзя отказывать", "важно не разочаровать других", - рассказал Виталий Курсик.

Как понять свои потребности?

Слушай свое тело

У тебя часто болит голова? Хроническая усталость? Это может быть не просто "так бывает", а сигнал, что что-то не так - ты не даешь себе отдыха, перегружаешься или игнорируешь эмоциональный дискомфорт.

Обращай внимание на свои эмоции

Раздражение, обида, грусть - это не просто плохое настроение, а индикатор, что какая-то твоя потребность не удовлетворена.

"Возможно, тебе не хватает уважения, времени для себя или искреннего общения", - подсказывает коуч.

Отделяй "надо" от "хочу"

Если в твоей жизни больше "должен сделать", чем "хочу сделать", это повод задуматься: чьи потребности ты на самом деле закрываешь?

Позволь себе что-то изменить

Потому что признавать свои потребности - это еще полдела. Другая половина - позволить себе их удовлетворить. И если сейчас чувствуешь, что не знаешь, с чего начать - это нормально. Главное, что ты уже движешься в правильном направлении.

"А если разобраться самостоятельно сложно - всегда есть тот, кто может помочь посмотреть на ситуацию с другой стороны. Потому что слушать свои потребности - это не эгоизм, а основа внутренней гармонии", - резюмирует Виталий Курсик.