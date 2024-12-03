Пышные картопляники: простой рецепт постного украинского блюда

Из картофеля можно приготовить много разных украинских блюд. В частности, картопляники - пышные оладьи из картофельного теста. Это блюдо могли готовить только из картофельной массы или добавлять разнообразную начинку - от зелени до рыбы.

О том, как готовить картопляники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТЬСКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для картопляников

Для того чтобы приготовить пышные оладьи из картофельного теста, необходимы эти продукты:

картофель - 400 г

мука - 550-600 г

яйцо - 1 шт.

дрожжи сухие - 1 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

растительное масло - 1 ст. л.

Как готовить картопляники

Для того чтобы сделать картофельное тесто, нужно отварить картофель. Для этого его обязательно нужно очистить от кожуры, ведь для теста понадобится отвар из корнеплода.

Для быстрого и равномерного приготовления нарежьте картофель на кубики среднего размера. После того, картофель отварится до готовности, слейте 200 мл жидкости в миску или стакан, а оставшуюся часть отвара можно вылить.

Картофель перемните в пюре и подождите, пока оно остынет до температуры примерно в 38 градусов. Или посуду с картофелем можно поставить в глубокую миску с холодной водой.

В пюре добавьте соль, сахар и отлитый отвар. Тщательно перемните массу, чтобы в ней не было никаких комочков. После этого всыпьте дрожжи и перемешайте массу.

Как использовать картофельное пюре (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Яйцо нужно сперва взбить в отдельной посуде, а затем влить в картофельную массу. Это облегчит смешивание ингредиентов.

Постепенно всыпьте просеянную муку, добавив в картофельное тесто растительное масло. Готовая масса должна быть плотной и эластичной. Накройте посуду с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 40 минут, чтобы тесто подросло.

Картофельное тесто для картопляников (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность. Слегка раскатывая массу, сформуйте из теста колбаску, которую нужно разделить на одинаковые части. Из каждого кусочка нужно сформировать шарик, который будет картопляником.

Как лепить картопляники (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Смажьте сковороду растительным или сливочным маслом и обжарьте картопляники с каждой стороны на среднем огне. Так они поднимутся и равномерно приготовятся, не подгорев.

Как жарить картопляники (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Чтобы убрать лишний жир из картофельных оладий, переложите картопляники на бумажное полотенце. После этого блюдо можно подавать на стол, по желанию дополнив сметаной.