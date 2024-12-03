5 небанальных рецептов на праздничный стол, которые понравятся всем
Праздничные блюда на Новый год и Рождество всегда создают атмосферу уюта и тепла. Несмотря на популярность традиционных блюд, можно разнообразить праздничный стол не менее вкусными и оригинальными рецептами.
О том, какие необычные блюда можно приготовить к праздничному столу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.
Крекеры с крабовыми палочками
Крекеры с крабовыми палочками (скриншот / Лилия Цвит)
Для того чтобы приготовить крекеры с крабовыми палочками, нужны эти ингредиенты:
- крабовые палочки - 100 г
- крекер - 180 г
- плавленый сыр - 1 шт.
- яйца - 2 шт.
- майонез - 2 ст. л.
- чеснок - 2-3 зубчика
- укроп - 40 г
Как готовить крекеры с крабовыми палочками
Чтобы приготовить вкусные сэндвичи из крекеров, яйца для начинки нужно отварить вкрутую. После охлаждения яйца нужно почистить и натереть на терке.
К яйцам нужно потереть плавленый творожок и крабовые палочки. Почистьте и измельчите чеснок, добавьте его к начинке вместе с майонезом. Тщательно перемешайте смесь.
Промойте и измельчите укроп. Выложите на половину крекеров по 1 ч. л., сверху накройте вторым крекером и присыпьте по бокам измельченным укропом.
Печеночные котлеты
Печеночные котлеты (скриншот / Лилия Цвит)
Чтобы приготовить печеночные котлеты, необходимы следующие продукты:
- печень - 300 г
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- картофель - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- сметана - 2 ст. л.
- мука - 3 ст. л.
- сухой чеснок - 0,5 ч. л.
- соль - 1 ч. л.
- перец - 0,5 ч. л.
Как готовить печеночные котлеты
Для приготовления печеночных котлет печень помыть и порезать на маленькие кусочки. Морковь, лук и картофель нужно почистить и натереть на терке. Натертые ингредиенты добавьте в печень.
Разбейте в печеночную массу яйцо, всыпьте соль, перец и сухой чеснок. Также добавьте муку и сметану. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.
Разогрейте сковороду с маслом и выложите примерно по 1-2 ст. л. массы на одну печеночную котлету. Жарьте котлетки до золотистой корочки, а подавайте, украсив зеленью или добавив сметану.
Картофель с салом на шпажках
Картофель с салом на шпажках (скриншот / Лилия Цвит)
Для приготовления шпажек с картофелем и салом, понадобятся эти продукты:
- картофель - 1100 г
- сало - 400 г
- растительное масло - 5 ст. л.
- сметана - 200 г
- кориандр - 2 ч. л.
- копченая паприка - 1 ч. л.
- свежий чеснок - 3-4 зубчика
- сухой чеснок - 1 ч. л.
- зеленый лук - 20 г
- соль - 2,5 ч. л.
- перец - 0,5 ч. л.
Как готовить шпажки с картофелем и салом
Для приготовления картофеля на шпажках корнеплоды нужно тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной 1-2 см. Переложите картофель в глубокую миску, присыпьте солью, копченой паприкой, перцем, кориандром, сухим чесноком, а также полейте маслом.
Тщательно перемешайте ингредиенты. Сало нужно нарезать ломтиками. Поочередно нанизывайте картофель и сало на шпажку.
Как готовить шпажки с картофелем (скриншот / Лилия Цвит)
Выложите шпажки на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 1 часа в разогретой до 200 градусов в духовке.
Тем временем приготовьте соус. Для этого помойте и измельчите лук, а чеснок очистьте и пропустите через пресс. Добавьте к ингредиентам соль, перец и сметану, перемешайте соус и полейте ним картофель на шпажках.
Салат "Подсолнух"
Салат "Подсолнух" (скриншот / Лилия Цвит)
Чтобы приготовить праздничный салат "Подсолнечник", необходимы эти продукты:
- куриные желудки - 300 г
- огурец маринованный - 2 шт.
- картофель - 2-3 шт.
- лук - 1 шт.
- яйца - 3 шт.
- майонез - 150 г
- кукуруза - 150 г
- чипсы - 50 г
- укроп - 20 г
Как готовить праздничный салат "Подсолнух"
Для того чтобы приготовить праздничный салат, отварите куриные желудки, а также картофель и яйца. Затем желудки нужно нарезать соломкой и выложить в миску, поставив на нее круглую металлическую форму для салатов или тортов.
Лук почистьте, измельчите и высыпьте на желудочки. На лук выложите тонкий слой майонеза.
Почистьте отварной картофель, нарежьте его соломкой и выложите на майонез. Снова сделайте тонкий слой майонеза.
Огурец нарежьте кружочками, а яйца - кубиками. Выложите в салат огурец, добавьте майонез, а затем пересыпьте измельченное яйцо. Накройте посуду пищевой пленкой и поставьте салат в холодильник на несколько часов перед подачей.
После этого снимите с салата форму, выложите вокруг блюда чипсы и зелень, а сверху присыпьте кукурузой.
Лаваш с колбасой и картофелем
Лаваш с колбасой и картофелем (скриншот / Лилия Цвит)
Для того чтобы приготовить лаваш с колбасой и картофелем, нужно такие продукты:
- лаваш - 1 шт.
- колбаса - 150 г
- картофель - 3 шт.
- яйца - 2 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- майонез - 70 г
Как готовить лаваш с колбасой и картофелем
Чтобы приготовить вкусные закуски из лаваша, картофеля и колбасы, почистьте и пропустите через пресс чеснок. Смешайте его с майонезом и смажьте лаваш соусом.
Отварите картофель в мундире, почистьте его и натрите на терке. Также отварите вкрутую яйца, затем почистьте их и натрите на терке.
Выложите картофель на соус. Натрите вареную колбасу или отварное куриное филе и выложите этот ингредиент на картофель. Сверните лаваш в рулет и обмотайте плотно пищевой пленкой.
Положите лаваш в холодильник на время, чтобы вкусы ингредиентов смешались. Перед подачей нарежьте рулет на кружочки.
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