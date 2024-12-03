5 небанальных рецептов на праздничный стол, которые понравятся всем

Праздничные блюда на Новый год и Рождество всегда создают атмосферу уюта и тепла. Несмотря на популярность традиционных блюд, можно разнообразить праздничный стол не менее вкусными и оригинальными рецептами.

О том, какие необычные блюда можно приготовить к праздничному столу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Крекеры с крабовыми палочками

Крекеры с крабовыми палочками (скриншот / Лилия Цвит)

Для того чтобы приготовить крекеры с крабовыми палочками, нужны эти ингредиенты:

крабовые палочки - 100 г

крекер - 180 г

плавленый сыр - 1 шт.

яйца - 2 шт.

майонез - 2 ст. л.

чеснок - 2-3 зубчика

укроп - 40 г

Как готовить крекеры с крабовыми палочками

Чтобы приготовить вкусные сэндвичи из крекеров, яйца для начинки нужно отварить вкрутую. После охлаждения яйца нужно почистить и натереть на терке.

К яйцам нужно потереть плавленый творожок и крабовые палочки. Почистьте и измельчите чеснок, добавьте его к начинке вместе с майонезом. Тщательно перемешайте смесь.

Промойте и измельчите укроп. Выложите на половину крекеров по 1 ч. л., сверху накройте вторым крекером и присыпьте по бокам измельченным укропом.

Печеночные котлеты

Печеночные котлеты (скриншот / Лилия Цвит)

Чтобы приготовить печеночные котлеты, необходимы следующие продукты:

печень - 300 г

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

картофель - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

сметана - 2 ст. л.

мука - 3 ст. л.

сухой чеснок - 0,5 ч. л.

соль - 1 ч. л.

перец - 0,5 ч. л.

Как готовить печеночные котлеты

Для приготовления печеночных котлет печень помыть и порезать на маленькие кусочки. Морковь, лук и картофель нужно почистить и натереть на терке. Натертые ингредиенты добавьте в печень.

Разбейте в печеночную массу яйцо, всыпьте соль, перец и сухой чеснок. Также добавьте муку и сметану. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите примерно по 1-2 ст. л. массы на одну печеночную котлету. Жарьте котлетки до золотистой корочки, а подавайте, украсив зеленью или добавив сметану.

Картофель с салом на шпажках

Картофель с салом на шпажках (скриншот / Лилия Цвит)

Для приготовления шпажек с картофелем и салом, понадобятся эти продукты:

картофель - 1100 г

сало - 400 г

растительное масло - 5 ст. л.

сметана - 200 г

кориандр - 2 ч. л.

копченая паприка - 1 ч. л.

свежий чеснок - 3-4 зубчика

сухой чеснок - 1 ч. л.

зеленый лук - 20 г

соль - 2,5 ч. л.

перец - 0,5 ч. л.

Как готовить шпажки с картофелем и салом

Для приготовления картофеля на шпажках корнеплоды нужно тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной 1-2 см. Переложите картофель в глубокую миску, присыпьте солью, копченой паприкой, перцем, кориандром, сухим чесноком, а также полейте маслом.

Тщательно перемешайте ингредиенты. Сало нужно нарезать ломтиками. Поочередно нанизывайте картофель и сало на шпажку.

Как готовить шпажки с картофелем (скриншот / Лилия Цвит)

Выложите шпажки на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 1 часа в разогретой до 200 градусов в духовке.

Тем временем приготовьте соус. Для этого помойте и измельчите лук, а чеснок очистьте и пропустите через пресс. Добавьте к ингредиентам соль, перец и сметану, перемешайте соус и полейте ним картофель на шпажках.

Салат "Подсолнух"

Салат "Подсолнух" (скриншот / Лилия Цвит)

Чтобы приготовить праздничный салат "Подсолнечник", необходимы эти продукты:

куриные желудки - 300 г

огурец маринованный - 2 шт.

картофель - 2-3 шт.

лук - 1 шт.

яйца - 3 шт.

майонез - 150 г

кукуруза - 150 г

чипсы - 50 г

укроп - 20 г

Как готовить праздничный салат "Подсолнух"

Для того чтобы приготовить праздничный салат, отварите куриные желудки, а также картофель и яйца. Затем желудки нужно нарезать соломкой и выложить в миску, поставив на нее круглую металлическую форму для салатов или тортов.

Лук почистьте, измельчите и высыпьте на желудочки. На лук выложите тонкий слой майонеза.

Почистьте отварной картофель, нарежьте его соломкой и выложите на майонез. Снова сделайте тонкий слой майонеза.

Огурец нарежьте кружочками, а яйца - кубиками. Выложите в салат огурец, добавьте майонез, а затем пересыпьте измельченное яйцо. Накройте посуду пищевой пленкой и поставьте салат в холодильник на несколько часов перед подачей.

После этого снимите с салата форму, выложите вокруг блюда чипсы и зелень, а сверху присыпьте кукурузой.

Лаваш с колбасой и картофелем

Лаваш с колбасой и картофелем (скриншот / Лилия Цвит)

Для того чтобы приготовить лаваш с колбасой и картофелем, нужно такие продукты:

лаваш - 1 шт.

колбаса - 150 г

картофель - 3 шт.

яйца - 2 шт.

чеснок - 3 зубчика

майонез - 70 г

Как готовить лаваш с колбасой и картофелем

Чтобы приготовить вкусные закуски из лаваша, картофеля и колбасы, почистьте и пропустите через пресс чеснок. Смешайте его с майонезом и смажьте лаваш соусом.

Отварите картофель в мундире, почистьте его и натрите на терке. Также отварите вкрутую яйца, затем почистьте их и натрите на терке.

Выложите картофель на соус. Натрите вареную колбасу или отварное куриное филе и выложите этот ингредиент на картофель. Сверните лаваш в рулет и обмотайте плотно пищевой пленкой.

Положите лаваш в холодильник на время, чтобы вкусы ингредиентов смешались. Перед подачей нарежьте рулет на кружочки.