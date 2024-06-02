Как правильно подобрать питание для домашнего питомца: советы эксперта

Неправильно подобранное питание может критически отразиться на здоровье домашнего животного. Привычки и стереотипы, связанные с рационом, часто влияют на состояние и даже на продолжительность жизни любимца.

Эксперт Катерина Балюк, главная специалист по ветеринарным вопросам компании Mars Украина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) рекомендации, которые следует соблюдать в питании кошек и собак, чтобы обеспечить правильное функционирование пищеварительной системы и здоровую жизнь вашего любимца.

Однообразие рациона - это хорошо

У кошек и собак процесс пищеварения устроен таким образом, что чем однообразнее они получают пищу, тем лучше они чувствуют себя. Не менять рацион коту и собаке каждый день - это не вредно, а наоборот, хорошо и полезно для животного.

Подберите сбалансированное питание

Однообразный рацион при этом должен быть сбалансирован по всем нутриентам: белкам, углеводам, жирам, витаминам и минералам. Владельцу скомбинировать дома оптимальное питание затруднительно.

Например, коты - это облигатные мясоеды, которым каждый день нужно не только мясо, но и субпродукты (печень, сердце и т.п.), из которых они получают аминокислоты, витамины и т.д.

Кошкам для нормальной жизнедеятельности требуется 23 аминокислоты, половина из которых синтезируется в организме животного. А вот 11 незаменимых аминокислот коты получают только с едой.

Кошки имеют специфическую потребность в двух из аминокислот - аргинин и таурин. Например, одно только недостаточное поступление таурина с пищей может повлечь за собой серьезные физиологические проблемы: дегенерацию сетчатки глаза, дилатационную кардиомиопатию, нарушение рождения и т.д.

Выходом для обеспечения сбалансированного питания является использование готовых промышленных кормов, разработанных с участием групп диетологов и ветеринаров.

Такие корма обычно полностью сбалансированы по всем питательным веществам, в соответствии с потребностями животного определенного размера, породы и возраста, и пригодны для ежедневного кормления в течение всей его жизни.

Заботьтесь о свободном доступе животного к свежей питьевой воде

Сухие корма являются по существу концентратами питательных веществ. Чтобы расщепить и переварить сухой корм, животное должно выпивать определенное количество воды. Для понимания, средняя суточная норма воды для кота - около 40-50 мл жидкости на 1 кг веса.

По данным исследований, норма потребления воды кошкой весом 5-6 кг составляет около 200 мл в день. Соответственно, если воды в миске недостаточно или она несвежая, нагрелась до комнатной температуры (особенно это важно для кошек, потому что они потребляют только прохладную воду) - любимец не выпьет жидкость в достаточном количестве.

Как следствие: пищеварение у животного будет нарушено и проходить не должным образом.

"Поэтому важно помнить, что воду в мисках обязательно нужно заменять дважды в день (летом - трижды). Вода должна быть чистой, питьевой и прохладной. Миски следует выбирать металлические или керамические. Рекомендуемый объем емкости: для кота - минимум пол литра воды, для собаки - минимум литр, лучше выбирать еще больший объем", – рекомендует Екатерина Балюк.

Контролируйте порции корма

Для поддержания оптимального веса животного важно соблюдать нормы кормления в соответствии с размером кота или собаки, особенно в сухих кормах. Следует помнить, что на упаковке с кормом указывается суточная норма питания, а не разовый прием пищи.

"Например, если мы смотрим на пачку с кормом для кота, и на ней указано, что кот весом 3 килограмма должен съедать 60 граммов корма - то это суточная норма. Соответственно, если кота кормят 2 раза в день - он имеет с 30 г корма утром и 30 г вечером. А также иметь свободный доступ к питьевой воде.

Относительно влажного корма для котов разовая порция составляет примерно 85 г, поэтому одного пакетика корма обычно достаточно для того, чтобы кот чувствовал себя сытым 6-7 часов.

Соответственно 3-4 пакетика по 85 г - являются суточной нормой. У кота, весом 3-4 килограмма, объем желудка составляет до 150-200 мл, то есть один пакетик влажного корма вместе с водой заполнит его на половину, и это придаст животному чувство сытости.

Екатерина Балюк напоминает, что важно строго соблюдать рекомендации по дозировке корма для любимца, и не добавлять к определенной порции ни горстки - регулярное переедание сухого корма может привести к избыточному весу животного, перенакоплению некоторых минералов. Все это со временем может спровоцировать развитие заболеваний, таких как мочекаменная болезнь, ожирение, болезни почек, сердца и т.д.

Не смешивайте корм с домашней едой

Часто хозяева смешивают домашнюю пищу, например кашу с пакетиком влажного корма. Такой подход вреден, особенно для кошек, которые плохо переваривают большое количество углеводов.

Во влажном корме для кошек белки, жиры и углеводы уже сбалансированы в правильной пропорции, позволяющей животному хорошо себя чувствовать. Добавление каши или другой пищи со стола в готовый промысловый корм - приведет к ухудшению здоровья вашего любимца.

А как насчет витаминов и пищевых добавок?

Если вы кормите животное промышленным сбалансированным кормом в рекомендованных дозах, тогда добавки витаминов и минералов не нужны. В корме уже учтены все необходимые для здоровья витамины и минералы, и дополнительные будут лишними.

Но, если животное находится в особом состоянии: беременное, недавно родившее или поправляющееся, тогда может возникнуть потребность в дополнительном назначении витаминно-минеральных комплексов. Лучше всего такие добавки подберет и правильно назначит ветеринарный врач.

Проконсультируйтесь с врачом по питанию породы

Для определенных пород есть особые советы по питанию, которые нужно соблюдать и знать об этом.

Некоторые крупные и гигантские породы собак могут страдать от такой проблемы, как синдром заворота желудка. Очень часто это случается из-за того, что хозяин несвоевременно покормил собаку перед прогулкой или животное имеет анатомическую особенность, испытало стресс или чрезмерно двигалось на "полный желудок" и т.д.

"Если такое случается, состояние животного резко ухудшается. Если в течение получаса не оказаться в ветеринарной клинике, собака может погибнуть. Хозяевам таких собак обязательно нужно знать о породных особенностях своего любимца, особенностях его кормления. Такую консультацию можно получить у своего ветеринарного врача и потом должным образом им следовать", - объясняет специалист.

Итоги

При питании домашних животных следует соблюдать несколько основных правил: обеспечить однообразный рацион ежедневно; использовать промышленные корма, которые 100% сбалансированы по нутриентам и макроэлементам; следить за нормой выпитой воды и следить за размерами порций корма.

"При кормлении животного всегда нужно помнить правило: лучше меньше, но качественнее. Животное должно быть в здоровой форме, активное, жизнерадостное, без лишнего жира, толстых боков, живота и т.д. Правильное подобранное питание и подтянутый вид животного свидетельствуют о его здоровом сердце, крепких суставах и правильном функционировании пищеварительной системы", - заключает Екатерина Балюк.