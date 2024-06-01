Опасности лета: как защитить домашних питомцев от 9 угроз сезона

Каждое время года создает свои уникальные риски для безопасности домашних любимцев, но лето - особенно опасное время для ваших четырехлапых друзей. От высоких температур до насекомых, которые только и ждут, чтобы прицепиться - есть много факторов, от которых стоит обезопасить своих пушистых любимцев в теплое время года.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Жара и влажность

Если вам слишком жарко, то это точно слишком для вашего любимца. Влажность также оказывает влияние на домашних животных, в частности собак, иначе, чем на людей.

По словам Лизы Баззл, доцента Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии, собаки не способны дышать так же эффективно, что может привести к тепловому удару.

Признаками теплового удара, который может быть смертельным и требующим немедленной медицинской помощи, является учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, слабость, рвота и диарея.

Не гуляйте с собакой в пиковые часы жары (иллюстрация: Freepik)

Именно поэтому не следует оставлять любимца в припаркованном автомобиле: даже с открытыми окнами температура может стать опасной менее чем за полчаса. Кроме того, в жаркие дни горячий асфальт и камни могут обжечь подушечки лап.

Защитите животное, ограничив время прогулок и игр в пиковые часы жары, обеспечив надлежащее увлажнение и предоставляя любимцу прохладное место для отдыха. Если животное проводит время во дворе, убедитесь, что оно имеет доступ к тени и свежей холодной воде.

Насекомые

Никто не любит комаров, но пресловутые вредители особенно опасны для собак и кошек, которые могут заразиться дирофиляриозом от укуса зараженного насекомого - что может быть смертельным для животного.

Чтобы защитить своих домашних любимцев, используйте профилактические средства от блох и клещей, проконсультировавшись с ветеринаром по поводу нужного препарата и дозировки.

Какие угрозы лета для животных (фото: Freepik)

Кроме этого, другая опасность может быть от мух - поэтому рекомендуют следить за чистотой шерсти любимца и регулярно проверять, нет ли на ней ран. Пчел и ос тоже стоит остерегаться - особенно, если у вашего любимца аллергия на их яд и анафилактическая реакция.

Удобрения и пестициды

Химические вещества, например средства для уничтожения сорняков, удобрения и средства борьбы с вредителями, могут быть токсичными для домашних животных. К сожалению, химикаты могут показаться вкусными домашнему питомцу.

Именно поэтому не стоит подпускать животное к обработанному участку, а при подозрении на проглатывание удобрения или пестицида следует немедленно обратиться к ветеринару.

Растения

Если ваши домашние питомцы проводят время в вашем саду, проверьте, не выращиваете ли вы потенциально опасные растения. Например, быстрый поиск в Google по названию вида растения может помочь вам определить, не является ли оно вредным.

Какие растения опасны для животных (иллюстрация: Freepik)

Следует отметить, что такие растения, как азалии, рододендроны и тюльпаны, могут вызвать желудочно-кишечные расстройства, тогда как лилии, пальма саго и наперстянка могут быть остро ядовитыми.

Пикники и барбекю

Сезон пикников приносит множество вкусных блюд, многие из которых вредны для домашних любимцев, выпрашивающих кусочек блюда.

По словам ветеринаров, насыщенная или жирная пища, например, хот-доги и бекон, не полезна для домашних животных, а жир из стейков может вызвать панкреатит.

Кроме того, сырой гамбургер или курица могут содержать чрезмерное количество бактерий, которые могут вызвать тяжелые заболевания, такие как отравление сальмонеллой.

К тому же реберные кости и шашлык могут повлечь за собой кишечную непроходимость, а шоколад и виноград - токсичные.

Так что не стоит угощать животное человеческой пищей - лучше подготовить специальные вкусности.

Песок и мусор на пляже

Как бы ни это странно ни звучало, но некоторые собаки просто не могут удержаться, чтобы не погрызть песок - который, как отмечают ветврачи, может привести к потенциально смертельной кишечной непроходимости.

Мусор на пляже может быть опасен для животных (иллюстрация: Freepik)

Прежде чем бросать игрушку, проверьте, не набита ли она песком, а также периодически промывайте игрушки пресной водой и постоянно следите за собакой.

Кроме этого, опасность представляет мусор, который может быть спрятан в песке - например, битое стекло, металлические крышки, а то и даже рыболовные крючки.

Это может порезать лапы или пасть любимца - поэтому тщательно выбирайте территорию и проверяйте, нет ли у животного повреждений.

Глубокая вода

Если собака любит плавать - это отлично, при условии, что вы выбираете безопасные места и наблюдаете за любимцем. Большинство людей считают, что их собаки могут плавать, но это не всегда так. Поэтому никогда не заставляйте колеблющееся животное зайти в воду.

Кроме этого, будьте особенно осторожны, если ваша собака находится на лодке или у бассейна, поскольку многие из них паникуют, если падают и внезапно оказываются в глубокой воде.

Пыльца

Так же, как и люди, собаки могут страдать от пыльцы и разных видов плесени. В то время как переносимые воздухом аллергены, как правило, вызывают респираторные проблемы у людей, у большинства животных наблюдается кожный зуд, а также отек морды, глаз и ушей.

Ваш ветеринар может назначить антигистаминные препараты, стероиды или уколы от аллергии для лечения симптомов.

Змеи и дикие животные

Лето - это время года, когда становятся активными дикие животные, в частности змеи, чьи укусы могут быть ядовитыми для домашнего животного.

Кроме того, такие частые гости из лесов, как ежики, могут переносить бешенство, так что убедитесь, что ваш домашний любимец имеет все вакцины.