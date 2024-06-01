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6 тревожных признаков, что собаке нужно срочно заменить корм

Суббота 01 июня 2024 09:49
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6 тревожных признаков, что собаке нужно срочно заменить корм Как понять, что собаке нужно заменить корм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Большинство хозяев выбирают один лучший корм сухой для собак и продолжают кормить им питомца в течение значительного периода времени. Однако такой подход не совсем верен и ветеринары рекомендуют периодически менять сухой корм. Существуют признаки, указывающие, что пора заменить корм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.

Воспитанник стал старше

Кормов для собак в зоомагазинах множество: от относительно дешевого до сорта премиум. И все без исключения производители выпускают корм для разных возрастов собак.

Обычно это корм для щенков (до года), для взрослых собак (до 7-8 лет), и корм для пожилых собак. Но, как вы понимаете, это достаточно условное деление.

Стареют животные по-разному, и совсем не обязательно, что нужно менять корм строго после достижения собакой восьмилетнего возраста.

Тусклая шерсть, что линяет

Рационы, богатые незаменимыми жирными кислотами, являются ключевым компонентом для поддержания кожи собаки здоровой и шерсть в отличной форме.

Многие корма для собак разработаны с учетом улучшения кожи и шерсти. Ищите диету, содержащую как омега-3, так и омега-6 жирные кислоты, чтобы сделать шерсть вашей собаки блестящей и ухоженной.

Вялость и слабость

Если ваша собака недавно пережила стрессовое событие, болезнь или операцию, то понятно, что организм истощен.

Диеты с высоким содержанием антиоксидантов могут помочь усилить иммунную систему, чтобы ускорить выздоровление вашей собаки и мгновенно поставить ее на ноги.

Ветеринары отметили, что внезапно ставшая вялой собака нуждается в особом уходе.

Желудочно-кишечные расстройства

Хронический метеоризм, жидкий стул или бурчание в животе могут являться результатом пищевой непереносимости или низкого качества пищи, которой вы кормите своего любимца.

Расстройство желудочно-кишечного тракта доставляет неудобства владельцам, а также животным. Решение может быть переход на корм для собак премиум-класса или диету для чувствительного желудка, которая подходит именно вашему питомцу.

Увеличение веса

Нужно взять за привычку регулярно взвешивать питомца, а результаты записывать. Так вы будете видеть ситуацию в динамике.

Если вес начал быстро прибавляться - нужно просматривать диету. Нужно подобрать "правильный" корм или скорректировать порцию. Важно: собака не должна чувствовать себя голодной.

Аллергия

Аллергией страдают как люди, так и многие питомцы. Причина может скрываться в индивидуальной чувствительности к тому или иному ингредиенту. Это и какой-нибудь краситель или ароматизатор, на пшеницу, зерно или другие злаки.

Сначала попытайтесь отказаться от дешевых сортов или попробовать без злаковой корм.

Ранее мы сообщали, почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего.

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