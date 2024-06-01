6 тревожных признаков, что собаке нужно срочно заменить корм
Большинство хозяев выбирают один лучший корм сухой для собак и продолжают кормить им питомца в течение значительного периода времени. Однако такой подход не совсем верен и ветеринары рекомендуют периодически менять сухой корм. Существуют признаки, указывающие, что пора заменить корм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Воспитанник стал старше
Кормов для собак в зоомагазинах множество: от относительно дешевого до сорта премиум. И все без исключения производители выпускают корм для разных возрастов собак.
Обычно это корм для щенков (до года), для взрослых собак (до 7-8 лет), и корм для пожилых собак. Но, как вы понимаете, это достаточно условное деление.
Стареют животные по-разному, и совсем не обязательно, что нужно менять корм строго после достижения собакой восьмилетнего возраста.
Тусклая шерсть, что линяет
Рационы, богатые незаменимыми жирными кислотами, являются ключевым компонентом для поддержания кожи собаки здоровой и шерсть в отличной форме.
Многие корма для собак разработаны с учетом улучшения кожи и шерсти. Ищите диету, содержащую как омега-3, так и омега-6 жирные кислоты, чтобы сделать шерсть вашей собаки блестящей и ухоженной.
Вялость и слабость
Если ваша собака недавно пережила стрессовое событие, болезнь или операцию, то понятно, что организм истощен.
Диеты с высоким содержанием антиоксидантов могут помочь усилить иммунную систему, чтобы ускорить выздоровление вашей собаки и мгновенно поставить ее на ноги.
Ветеринары отметили, что внезапно ставшая вялой собака нуждается в особом уходе.
Желудочно-кишечные расстройства
Хронический метеоризм, жидкий стул или бурчание в животе могут являться результатом пищевой непереносимости или низкого качества пищи, которой вы кормите своего любимца.
Расстройство желудочно-кишечного тракта доставляет неудобства владельцам, а также животным. Решение может быть переход на корм для собак премиум-класса или диету для чувствительного желудка, которая подходит именно вашему питомцу.
Увеличение веса
Нужно взять за привычку регулярно взвешивать питомца, а результаты записывать. Так вы будете видеть ситуацию в динамике.
Если вес начал быстро прибавляться - нужно просматривать диету. Нужно подобрать "правильный" корм или скорректировать порцию. Важно: собака не должна чувствовать себя голодной.
Аллергия
Аллергией страдают как люди, так и многие питомцы. Причина может скрываться в индивидуальной чувствительности к тому или иному ингредиенту. Это и какой-нибудь краситель или ароматизатор, на пшеницу, зерно или другие злаки.
Сначала попытайтесь отказаться от дешевых сортов или попробовать без злаковой корм.
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