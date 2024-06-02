Як правильно підібрати харчування для домашнього улюбленця: поради експерта

Неправильно підібране харчування може критично вплинути на здоров’я домашньої тварини. Звички та стереотипи, пов’язані з раціоном, доволі часто впливають на стан і навіть на тривалість життя улюбленця.

Експертка Катерина Балюк, головна спеціалістка з ветеринарних питань компанії Mars Україна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) рекомендації, яких варто дотримуватися у харчуванні котів і собак, аби забезпечити правильне функціонування травної системи та здорове життя вашого улюбленця.

Одноманітність раціону - це добре

У котів і собак процес травлення влаштований таким чином, що чим одноманітнішу вони отримують їжу, тим краще вони почуваються. Не змінювати раціон коту та собаці щодня - це не шкідливо, а навпаки, добре і корисно для тварини.

Підберіть збалансоване харчування

Одноманітний раціон при цьому має бути збалансованим за всіма нутрієнтами: білками, вуглеводами, жирами, вітамінами та мінералами. Власнику скомбінувати вдома оптимальне харчування важко.

Наприклад, коти - це облігатні м'ясоїди, яким кожного дня потрібно не тільки м’ясо, а й субпродукти (печінка, серце і т. ін.), з яких вони отримують амінокислоти, вітаміни тощо.

Кішкам для нормальної життєдіяльності потрібно 23 амінокислоти, половина з яких синтезується в організмі тварини. А ось 11 незамінних амінокислот коти отримують тільки з їжею.

Кішки мають специфічну потребу у двох з амінокислот - аргінін і таурин. Наприклад, одне тільки недостатнє надходження таурину з їжею може спричинити серйозні фізіологічні проблеми: дегенерацію сітківки ока, дилатаційну кардіоміопатію, порушення народжування тощо.

Тож виходом для забезпечення збалансованого харчування є використання готових промислових кормів, розроблених за участі груп дієтологів та ветеринарів.

Такі корми зазвичай повністю збалансовані за всіма поживними речовинами, відповідно до потреб тварини певного розміру, породи та віку, і придатні для щоденного годування протягом всього її життя.

Дбайте про вільний доступ тварини до свіжої питної води

Сухі корми є по суті концентратами поживних речовин. Щоби розщепити та перетравити сухий корм, тварина має випивати певну кількість води. Для розуміння, середня добова норма води для кота - близько 40-50 мл рідини на 1 кг ваги.

За даними досліджень, норма споживання води кішкою вагою 5-6 кг становить близько 200 мл на день. Відповідно, якщо води в мисці недостатньо або вона несвіжа, нагрілася до кімнатної температури (особливо це важливо для котів, бо вони споживають лише прохолодну воду) - улюбленець не вип'є рідини в достатній кількості.

Як наслідок: травлення у тварини буде порушено і проходитиме не належним чином.

"Тож важливо пам'ятати, що воду у мисках обов’язково потрібно замінювати двічі на день (влітку - тричі). Вода повинна бути чистою, питною та прохолодною. Миски варто обирати металеві або керамічні. Рекомендований об’єм ємності: для кота - мінімум пів літра води, для собаки - мінімум літр, краще обирати ще більший об’єм", - рекомендує Катерина Балюк.

Контролюйте порції корму

Для підтримки оптимальної ваги тварини важливо дотримуватися норм годування відповідно до розміру кота чи собаки, особливо в сухих кормах. Потрібно пам'ятати, що на пакуванні з кормом вказується добова норма харчування, а не разовий прийом їжі.

"Наприклад, якщо ми дивимося на пачку з кормом для кота, і на ній вказано, що кіт вагою 3 кілограми має з'їдати 60 грамів корму - то це є добовою нормою. Відповідно, якщо кота годують 2 рази на день - він має з'їдати 30 г корму вранці та 30 г ввечері. А також мати вільний доступ до питної води. Сухий корм підлягає найсуворішому дозуванню. Краще та безпечніше покласти тварині менше добової норми, ніж більше", – підкреслює експертка.

Щодо вологого корму, для котів разова порція складає приблизно 85 г, тому одного пакетика корма зазвичай достатньо для того, щоб кіт почувався ситим 6-7 годин.

Відповідно 3-4 пакетики по 85 г - є добовою нормою. У кота, вагою 3-4 кілограми, об’єм шлунку становить до 150-200 мл, тобто один пакетик вологого корму разом з водою заповнить його на половину, і це надасть тварині почуття ситості.

Катерина Балюк нагадує, що важливо суворо дотримуватись рекомендацій з дозування корму для улюбленця, і не додавати до визначеної порції ані жменьки - регулярне переїдання сухого корму може призвести до надмірної ваги тварини, перенакопичення деяких мінералів. Все це з часом, може спровокувати розвиток захворювань, як-от: сечокам'яна хвороба, ожиріння, хвороби нирок, серця тощо.

Не змішуйте корм з домашньою їжею

Часто господарі змішують домашню їжу, наприклад, кашу з пакетиком вологого корму. Такий підхід є шкідливим, особливо для котів, які погано перетравлюють велику кількість вуглеводів.

У вологому кормі для котів білки, жири та вуглеводи вже збалансовані у правильній пропорції, яка дозволяє тварині добре себе почувати. Додавання каші або іншої їжі зі столу в готовий промисловий корм – призведе до погіршення здоров'я вашого улюбленця.

А як щодо вітамінів та харчових добавок?

Якщо ви годуєте вашу тварину промисловим збалансованим кормом в рекомендованих дозах, тоді добавки вітамінів та мінералів не потрібні. У кормі вже враховано усі необхідні для здоров’я тварини вітаміни та мінерали, і додаткові будуть зайвими.

Але, якщо тварина перебуває в особливому стані: вагітна, нещодавно народила або одужує, тоді може виникнути потреба у додатковому призначенні вітамінно-мінеральних комплексів. Найкраще такі добавки підбере та правильно призначить ветеринарний лікар.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо харчування породи

Для певних порід є особливі поради щодо харчування, яких потрібно дотримуватись і знати про це.

Деякі великі та гігантські породи собак можуть страждати від такої проблеми, як синдром завороту шлунку. Дуже часто це трапляється через те, що господар невчасно погодував собаку перед прогулянкою або тварина має анатомічну особливість, зазнала стресу або надмірно рухалась на "повний шлунок" тощо.

"Якщо таке трапляється, стан тварини різко погіршується. Якщо протягом пів години не опинитись у ветеринарній клініці, собака може загинути. Господарям таких собак обов'язково треба знати про породні особливості свого улюбленця, особливості його годування. Таку консультацію можна отримати у свого ветеринарного лікаря і потім належним чином їм слідувати", – пояснює фахівець.

Підсумки

При харчуванні домашніх тварин треба дотримуватися кількох основних правил: забезпечити одноманітний раціон щодня; використовувати промислові корми, які 100% збалансовані за нутрієнтами та макроелементами; слідкувати за нормою випитої води та уважно стежити за розмірами порцій корму.

"При годуванні тварини завжди потрібно пам'ятати правило: краще менше, але якісніше. Тварина має бути у здоровій формі, активна, життєрадісна, без зайвого жиру, товстих боків, живота тощо. Правильне підібране харчування та підтягнутий вигляд тварини свідчать про її здорове серце, міцні суглоби та правильне функціонування системи травлення", - підсумовує Катерина Балюк.